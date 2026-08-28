El pleno del Sevilla contra el enredo Julián Alvarez

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(Actualiza con el árbitro)

Sevilla/Madrid, 28 ago (EFE).- El Sevilla ha arrancado la temporada de una manera inesperada con dos triunfos y ahora busca el pleno con la visita al Sánchez-Pizjuán de uno de los grandes de LaLiga, el Atlético de Madrid, entre el enredo de Julián Alvarez, por tercer día seguido indispuesto y sin entrenarse y fuera del encuentro de este sábado.

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El atacante argentino marca toda la actualidad en el Atlético. No podrá ir al Barcelona, tal y como era (y es) su deseo. Ya se lo ha transmitido de forma contundente el club rojiblanco, pública y privadamente. Su futuro, ahora, está entre seguir en el Metropolitano o marcharse a otro equipo, que no sean ni el Barcelona ni el Real Madrid. El Arsenal es la opción que surge, siempre que convenza al jugador y alcance las pretensiones económicas del Atlético.

No jugará en Sevilla. Sigue indispuesto. No se ha entrenado ni el miércoles ni el jueves ni este viernes con el equipo por ese motivo. “Está realmente mal”, confirmó el viernes en Movistar Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado el Atlético de Madrid, porque “ha habido personas que se han encargado de engañarlo y confundirlo”.

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A cinco días del cierre del mercado, aún no hay solución al caso que ha recorrido casi los últimos tres meses, entre la tensión final y total que existe ya entre el Atlético de Madrid y el Barcelona por el futbolista, del que no dispondrá Diego Pablo Simeone para otro encuentro inquietante en ataque para el técnico, que tampoco tiene a Alexander Sorloth.

La baja por lesión del noruego más la indisposición del argentino, unidas a la salida al final de la temporada pasada de Antoine Griezmann, reducen los recursos para formar la delantera en el estadio Sánchez Pizjuán. Ademola Lookman volverá a ser la solución alternativa, aunque para Simeone es mejor en otro puesto. También Kang in Lee o Giuliano Simeone, que serán titulares, pueden ejercer esa función, sin que ninguno de los tres sea un goleador nítido.

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Y además en un partido que implica necesidad para el Atlético, dos puntos por detrás de Real Madrid y Barcelona en sólo dos jornadas; consciente de cómo se le fue el campeonato hace un año en un errático comienzo del torneo; pendiente de que todos sus efectivos estén para todos los minutos y aún por reforzar su identidad de esta temporada.

Aún falto de rodaje Cristian ‘Cuti’ Romero, que figurará en su primera convocatoria, y de baja Robin Le Normand por su roja contra el Villarreal, la defensa va tomando forma, con la primera titularidad de la campaña de Marcos Llorente, indiscutible, junto a Marc Pubill, David Hancko y Alejandro Grimaldo. Jan Oblak sigue vigente, fijo en la portería. Pablo Barrios, Morten Hjulmand y Álex Baena o Rodrigo Mendoza también se perfilan de inicio.

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Enfrente, el Sevilla de Luis García Plaza, ganador por 2-1 ante el Rayo Vallecano y por 1-3 ante el Athletic Club en las dos primeras jornadas, sólo piensa en dar el máximo para plantar cara a un rival lleno de grandes jugadores ante el que quieren competir para seguir llenando la bolsa de puntos y no pasar tantos apuros en la zona baja de la clasificación, lo que sucedió en las anteriores campañas.

Con la plantilla aún en construcción, en la que no está claro el futuro de jugadores como Joaquín Martínez 'Oso’, o el suizo Rubén Vargas, también hay otros en período de llegar al ritmo de competición tras sus lesiones, como Alfon González o el brasileño Marcao Teixeira.

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Sí están disponibles Kike Salas, uno de los centrales titulares y que fue expulsado en la primera jornada frente al Rayo Vallecano y que por ello fue baja el pasado sábado en Bilbao, y también su último refuerzo, el medio georgiano Giorgi Kochorashvili, fichado del Sporting de Portugal, quien ya estuvo con la expedición en San Mamés, pero no debutó.

- Alineaciones probables:

Sevilla: Odysseas; Juan Iglesias, Sangante, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Guridi; Miguel Sierra, Peque, Julio Díaz o Ejuke; y Robbie Ure.

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Giuliano, Barrios, Hjulmand, Baena o Mendoza; Kang in Lee y Lookman.

Árbitro: Javier Alberola.

Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán.

Hora: 21.30 horas (19.30 GMT). EFE