El Juventus pierde a Yildiz para varios meses por una lesión en el pie

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Roma, 28 ago (EFE).- El Juventus perderá durante los próximos meses a uno de sus futbolistas más importantes, el turco Kenan Yildiz, que deberá someterse a una operación en el pie izquierdo tras sufrir una lesión en el quinto metatarso y que podría permanecer alejado de los terrenos de juego alrededor de tres meses.

"Ha tenido este infortunio en el metatarso, tendrá que operarse y volverá dentro de unos meses", explicó el exjugador Giorgio Chiellini, director de Asuntos de los Clubes del Juventus, a Sky Sport tras el sorteo de la Liga Europa.

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El dirigente juventino quiso, no obstante, transmitir un mensaje de tranquilidad respecto al futuro del futbolista, y clarificó que "por suerte es una lesión que le mantendrá alejado de los terrenos de juego, pero no comprometerá su carrera".

El Juventus, dirigida por Luciano Spalletti, pierde así a su número 10 en un momento especialmente delicado del inicio de curso.

Yildiz es una de las principales referencias ofensivas del conjunto turinés y su ausencia obligará al técnico a buscar alternativas dentro de la plantilla, con jugadores como el alemán nacionalizado bosnio Kerim Alajbegović o el franco-marfileño Jérémie Boga.

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Las primeras estimaciones apuntan a una baja de entre dos meses y medio y tres meses, aunque el plazo definitivo dependerá de la intervención quirúrgica, de la evolución posterior y del proceso de rehabilitación. EFE