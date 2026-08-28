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El Junior quiere reaccionar ante el Santa Fe, envalentonado tras eliminar al River Plate

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Bogotá, 28 ago (EFE).- El Junior intentará levantar cabeza en la liga colombiana este sábado cuando reciba en la octava jornada al Independiente Santa Fe, que llega al partido envalentonado tras eliminar en los octavos de final de la Copa Sudamericana al River Plate en Buenos Aires.

El equipo barranquillero, actual bicampeón, ocupa el antepenúltimo lugar del Torneo Finalización con un punto, producto de tres derrotas y un empate, y viene de perder 4-2 con el América de Cali, que lidera el campeonato con 16 unidades.

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El entrenador del equipo, el uruguayo Alfredo Arias, es consciente de que no ha podido encontrar el mejor rendimiento de su plantilla y dijo que este mal inicio es una situación "rara" en su carrera.

"Nunca, desde que soy técnico, me había tocado iniciar un campeonato con estos resultados tan adversos. Nunca se termina de aprender, y toca aprender", expresó Arias tras la derrota ante el América.

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Para el partido del sábado, el estratega no contará con el centrocampista Guillermo Celis, expulsado en el último encuentro, pero sí tendrá en cancha a sus principales figuras, que son el delantero Luis Fernando Muriel, el centrocampista Jesús Rivas y el portero uruguayo Mauro Silveira.

El Santa Fe, entre tanto, llega muy motivado tras eliminar por penaltis al River Plate en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana y espera mantener su buen momento ante los barranquilleros.

Los capitalinos ocupan el puesto 14 con cinco puntos, pero hasta el momento sólo han disputado cuatro de los siete partidos programados por sus compromisos internacionales.

Para el duelo del sábado, el entrenador del Santa Fe, Pablo Repetto, contará con toda su nómina, aunque es posible que dé descanso a algunos jugadores tras el juego del miércoles.

El América de Cali le saca en este momento cinco puntos de diferencia a su más inmediato perseguidor, el Llaneros, y buscará alargar esa ventaja el sábado cuando visite al Jaguares, que ocupa el puesto 15 con apenas cuatro unidades y lucha por no descender.

Los caleños, dirigidos por David González, han ganado cinco de los seis partidos que disputaron hasta el momento en el campeonato y sólo empataron uno.

Para el partido de este sábado, los Diablos Rojos no contarán con el centrocampista Yani Quintero, que fue expulsado ante Junior.

"Vamos por buen camino pero hay que seguir, cada vez mejorando, cada vez siendo más fuertes y cada vez intentando pelear por ese gran objetivo", expresó González tras la victoria en el partido anterior.

Para mantener la buena racha, contará con todas sus figuras, incluido el portero brasileño Jean Fernandes, el experimentado extremo Luis Quiñones, el creativo Yeison Guzmán y el delantero Tomás Ángel.

29.08: Jaguares-América de Cali, Junior-Independiente Santa Fe y Alianza-Atlético Nacional.

30.08: Águilas Doradas-Boyacá Chicó, Independiente Medellín-Llaneros, Millonarios-Internacional y Deportivo Cali-Atlético Bucaramanga.

31.08: Deportivo Pasto-Deportivo Pereira y Deportes Tolima-Cúcuta Deportivo.

01.09: Fortaleza-Once Caldas. EFE

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