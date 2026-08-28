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El Granada renueva a Zinebi y lo cede al Real Madrid Castilla

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Granada, 28 ago (EFE).- El Granada ha renovado hasta 2029 al delantero marroquí Rayan Zinebi, que esta temporada jugará cedido el Real Madrid Castilla, equipo de Primera Federación, tras el acuerdo para el préstamo del futbolista alcanzado este viernes entre los clubes.

El acuerdo entre el Granada y Zinebi, que actualmente disputa los Juegos Mediterráneos 2026 con la selección sub-20 de Marruecos, contempla la ampliación de contrato del futbolista hasta el 30 de junio de 2029, con opción de extenderse por dos temporadas más en función de diferentes objetivos deportivos.

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En el mismo comunicado el Granada anunció que el club y el Real Madrid han alcanzado un acuerdo de cesión por el futbolista para que en esta temporada 2026/27 milite en la entidad madridista, en concreto en su filial de Primera Federación.

Zinebi, de 19 años, está considerada una de las grandes perlas de la cantera del Granada y uno de los delanteros más prometedores del fútbol africano.

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Este es el segundo jugador que sale del Granada rumbo al Real Madrid en los últimos días tras el traspaso del defensa ghanés Oscar Nassei para que juegue también en el filial blanco.

Zinebi llegó al Granada el pasado verano en edad juvenil y acabó la campaña debutando en Segunda con el primer equipo rojiblanco, con el que ha realizado también la pretemporada, encontrándose hasta su marcha a los Juegos Mediterráneos a las órdenes del técnico José Rojo ‘Pacheta’. EFE

jag/agr/apa

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