El Gobierno archiva el expediente contra la energética Holaluz y descarta inhabilitarla

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Barcelona, 28 ago (EFE).- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha acordado este viernes archivar los procedimientos iniciados el pasado 16 de julio contra Holaluz, por lo que descarta la extinción de su habilitación como comercializadora eléctrica y el eventual traspaso de sus clientes.

La resolución del Ministerio, que deja sin efecto las medidas provisionales adoptadas al inicio del proceso, será publicada este sábado 29 de agosto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según ha informado la propia compañía.

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El procedimiento sancionador se originó a raíz de las reclamaciones sobre la exigibilidad de varias facturas correspondientes a tres proveedores por un importe conjunto de 4,39 millones de euros, una cantidad que contaba con un plan de pagos estipulado.

La energética ha explicado que integraba dichas facturas dentro de su sistema de gestión controlada de tesorería y ha ido aportando al Ministerio las evidencias de los pagos recurrentes efectuados.

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A día de hoy, Holaluz asegura estar "al corriente de sus obligaciones" y confirma que tanto las facturas en disputa como las posteriores se encuentran "íntegramente saldadas".

Al constatar esta situación, el ministerio ha resuelto que los hechos que motivaron la apertura del procedimiento "no constituyen causa para extinguir la habilitación" de la compañía ni forzar el traspaso de sus clientes. Durante este mes y medio de procedimiento, los clientes de la firma han mantenido su suministro sin interrupciones.

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Holaluz ha aprovechado el comunicado para subrayar que se encuentra "saneada", pese al impacto en su caja de normativas como el Real Decreto de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio, una medida que obligaba a la empresa a asumir el 21 % del IVA de la energía que adquiría para luego repercutir solo un 10 % al consumidor, una diferencia que espera solventar en los próximos meses con la devolución de la Agencia Tributaria.

La cofundadora y consejera delegada de la compañía, Carlota Pi, ha reaccionado a la decisión señalando que, pese a tener solo un 1 % del mercado, solo se habla de ellos.

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"Goliat seguirá atacando a David. La diferencia es que este David está armado con tecnología, con miles de clientes que creen en el mismo modelo", ha afirmado la directiva, quien ha sentenciado que la comercializadora seguirá adelante a largo plazo, "moleste a quien moleste".

Holaluz, cuya sede central se encuentra en Barcelona, es una compañía energética y comercializadora de electricidad producida enteramente por energía renovable.

Las últimas cuentas divulgadas por la empresa son las de 2025, un ejercicio que cerró con unas pérdidas por 22,2 millones de euros, un 29,5 % menos que en 2024, mientras que sus ingresos cayeron un 41 %, al pasar de los 271 millones en 2024 a 158,9 millones el año pasado. EFE

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