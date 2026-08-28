El Gobierno amplía a 44,51 millones de euros la atención humanitaria en Ceuta

Guardar

Madrid, 28 ago (EFE).- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado que el Gobierno ha ampliado a 44,51 millones de euros, financiados por la Unión Europea, el crédito para reforzar la atención humanitaria en Ceuta tras la crisis migratoria, para la que ahora la partida era de 6,4 millones.

Durante su comparecencia este viernes en la Comisión de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso, la también portavoz del Gobierno ha hecho un repaso a lo que considera una respuesta "extraordinaria" del Ejecutivo, "desde la legalidad y la humanidad", a la crisis migratoria de Ceuta, una situación de una "magnitud excepcional".

PUBLICIDAD

Saiz ha anunciado esta ampliación del crédito y ha explicado el aumento de un 116 % de la capacidad del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de la ciudad autónoma: de 512 plazas a 1.105, con la habilitación de espacios diferenciados para mujeres con niños y un área específica de familias porque la "prioridad" es la "protección de los vulnerables".

La portavoz ha puesto en valor el reparto de alimentos y de agua para atender las necesidades más básicas de los migrantes desde la entrada de 72.000 personas en Ceuta el 30 y 31 de julio, y ha enfatizado: "cada ración de alimento, cada botella de agua redunda en beneficio de los vecinos porque, ¿qué ocurriría si quienes tienen hambre y sed no pueden acceder a estos recursos?".

PUBLICIDAD

Entre las cifras aportadas por la ministra figuran los 93.650 kits de alimentación entregados en la playa del Trampolín y otras localizaciones de la ciudad autónoma hasta el 27 de agosto, y los 1.396 kits de higiene femenina y 2.150 de higiene masculina.

Y ha valorado especialmente la asistencia sociosanitaria de la Cruz Roja, con 6.687 atenciones y 256 traslados a hospitales y centros de salud.

Todo ello da muestra, según la ministra, de que "el Gobierno ha respondido con firmeza, responsabilidad y humanidad a esta crisis".

Porque Saiz ha querido recalcar que "el Gobierno ya estaba en Ceuta" cuando sucedió la entrada masiva de personas migrantes, los días 30 y 31 de julio, tras los cuales se implementó un refuerzo con "presencia permanente" de los técnicos de su departamento y de ella misma.

PUBLICIDAD

El Gobierno ha promovido la reubicación de más de 1.800 personas que dormían en la playa del Trampolín a centros que, según la ministra, "no son almacenes de personas, sino recursos temporales de acogida".

En este punto, Saiz ha pedido colaboración entre todas las administraciones y ha prometido que el Ejecutivo sigue trabajando para cubrir todas necesidades de la ciudad autónoma y buscar nuevos emplazamientos sin perturbar el día a día de los vecinos ceutís. EFE

PUBLICIDAD