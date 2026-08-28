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Bendodo acusa al Gobierno de convertir el litoral de Murcia en "autovías de impunidad" para mafias y narcos

28/08/2026 La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, y el vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, junto a parlamentarios del partido en Cartagena ESPAÑA EUROPA MURCIA POLÍTICA PPRM
28/08/2026 La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, y el vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, junto a parlamentarios del partido en Cartagena ESPAÑA EUROPA MURCIA POLÍTICA PPRM
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El vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha tildado este viernes en Cartagena de "muy preocupante" la situación de las costas de la Región de Murcia y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de haber convertido el Mediterráneo en "autovías de impunidad para narcos y mafias".

Bendodo ha hecho estas declaraciones junto a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, y el portavoz del PP en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, así como diputados regionales y nacionales y senadores del partido por la Región de Murcia.

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"Estamos hablando de un problema creciente, un problema de seguridad, de control de nuestras fronteras y de mafias que han visto una oportunidad en nuestras costas y, en este caso, en Cartagena", ha dicho, para subrayar que no se trata de pateras convencionales sino de "narcolanchas que se utilizan como taxis para traer personas desde África a las costas de Cartagena".

El dirigente 'popular' ha criticado la falta de medios de las fuerzas de seguridad del Estado al afirmar que mientras "las mafias llegan con lanchas cada vez más rápidas y más potentes", el Gobierno mantiene a la Guardia Civil en "clara inferioridad de medios".

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A este respecto, ha detallado que el instituto armado dispone en la zona de "cuatro embarcaciones, pero dos de ellas están fuera de servicio y una tercera con capacidad limitada", lo que obliga a los agentes a "jugarse la vida".

Bendodo ha destacado que las llegadas de irregulares por vía marítima a la Región han aumentado este año un 140% y que "en Cartagena, en apenas una semana, han desembarcado más de 150 inmigrantes en las narcolanchas", lo que demuestra, a su juicio, que "las mafias avanzan porque el Gobierno claramente retrocede y lo ven".

Asimismo, ha censurado la gestión de la representación del Ejecutivo central en la comunidad. A este respecto, ha afirmado que el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, "tendrá que explicar a todos los ciudadanos de la Región que mientras la lancha golpeaba nuestras costas y la Guardia Civil pedía medios, él estaba de vacaciones como si esto no fuera con él".

En su intervención, Bendodo ha contrapuesto la escasez de medios en el litoral con el dispositivo desplegado durante el descanso estival del jefe del Ejecutivo en Canarias. "¿Por qué para proteger las vacaciones del presidente del Gobierno en La Mareta había más de 100 agentes, había patrulleras y había drones? Eso no lo ha habido en Ceuta ni lo ha habido en Cartagena", ha cuestionado.

PROPOSICIÓN EN LAS DOS CÁMARAS

El vicesecretario del PP ha avanzado que su partido ha registrado una proposición no de ley en el Congreso y el Senado para reforzar la lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico de personas en las costas españolas, con "especial atención en las costas de la Región de Murcia", reclamando más efectivos, la sustitución inmediata de las embarcaciones averiadas y más recursos aéreos, tecnológicos y de inteligencia.

Asimismo, ha anunciado la petición de comparecencia urgente de Marlaska en la Cámara Baja para dar explicaciones sobre la situación en la Región de Murcia.

Bendodo ha cuestionado también la gestión del Gobierno en la crisis de Ceuta, donde "70.000 personas han violentado las fronteras españolas y han entrado en nuestro país" sin que el Ejecutivo, según sus palabras, haya respondido a dos preguntas clave: "cómo ha podido pasar esto" y si "está en condiciones de garantizarnos que no vuelva a suceder".

Asimismo, ha criticado las supuestas contradicciones entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el titular de Interior al señalar que la primera "avisó antes de la entrada masiva" a partir de informes del CNI, mientras que el segundo "dice que ese aviso no existió".

A este respecto, ha afirmado que ambos "están centrados en ganar la batalla a ver quién dice la verdad porque los dos mienten", y ha subrayado que Marlaska incurre en una "dejación de funciones absolutamente insostenible", para concluir que "a Marlaska solo le queda una salida, que es la dimisión".

Además, el dirigente 'popular' ha hecho un "llamamiento a la calma" tras subrayar que "a la violencia no se puede responder con más violencia". En este sentido, ha sostenido que la solución pasa por exigir al Ejecutivo que "asuma sus responsabilidades, solucione esta crisis, ponga los medios sobre la mesa, negocie lo que tenga que negociar" y "despliegue las fuerzas que tenga que desplegar".

A su juicio, "quien tiene que dar una respuesta es el Gobierno, que lleva abandonando esta crisis", para reiterar a renglón seguido que "todos y cada uno de los que llegaron irregularmente violentando nuestra frontera vuelvan por donde entraron".

"EL GOBIERNO HA ABANDONADO A LOS ESPAÑOLES"

En esta línea, ha rechazado que el Ejecutivo convierta Ceuta "en un centro permanente de acogida" o en un "campo de refugiados" y ha insistido en que "no lo vamos a permitir", tras criticar que "el Gobierno ha abandonado a los españoles, no solo a los ceutíes, a los cartageneros también".

Respecto a la evolución de la situación en la ciudad autónoma, ha alertado sobre la gravedad de los últimos incidentes, tras incidir en que un grupo "atacó un vehículo militar español en Ceuta", un altercado en el que cuatro militares resultaron heridos y 12 personas fueron detenidas.

En este sentido, ha denunciado que "desplegar a nuestros militares en Ceuta sin el marco jurídico, sin las órdenes apropiadas, sin los medios necesarios, es también una gran irresponsabilidad".

"Este Gobierno no gobierna, este Gobierno se defiende de todo lo que tiene dentro, por tanto, está incapacitado para seguir gobernando" y ha insistido en que "Ceuta no es de España, Ceuta es España. Y eso en el Gobierno parece que no lo tienen totalmente claro", ha precisado Bendodo.

Finalmente, ha asegurado que "el PSOE, está demostrado, este Gobierno solo acierta cuando copia las medidas que hacemos desde el Partido Popular".

MÁS MEDIOS PARA CARTAGENA

Por su parte, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha denunciado que "la Delegación del Gobierno y el Ministerio está esforzándose todo el rato en negar el problema" de la llegada de embarcaciones a la costa.

Arroyo ha asegurado que "si se niega el problema, si adquieren esa política de negacionismo, no pueden resolver el problema y necesitamos que se resuelva", y ha criticado que desde la Administración central pretenden que los cartageneros "se acostumbren" a que "lleguen delincuentes encapuchados a plena luz del día a nuestra costa".

Asimismo, ha lamentado que "en Cartagena nos tenemos que acostumbrar a tener un déficit de efectivos y medios obsoletos, averiados".

La regidora ha anunciado que iniciará una reunión de trabajo para llevar a todos los ámbitos todas las iniciativas que "nos permitan poder exigir la dotación de los efectivos que necesitamos de Guardia Civil y de Policía Nacional" y ha reclamado que "se aplique la ley y que toda aquella persona que entre de manera irregular a España, a través de nuestra costa, sea de vuelta".

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EuropaPress

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