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Albares afea a Italia su "agravio injustificable a la dignidad de los españoles" por Ceuta

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Madrid, 28 ago (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha reprochado este viernes al Gobierno italiano la imposición de controles a los viajeros procedentes de España tras la crisis de Ceuta, una medida "arbitraria" que ha supuesto un "agravio injustificado e injustificable a la dignidad de los españoles".

Albares se ha pronunciado así durante su comparecencia en el Congreso para informar de las actuaciones de su departamento tras la llegada masiva irregular de migrantes los pasados 30 y 31 de julio a Ceuta.

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El ministro ha acusado al Ejecutivo italiano de actuar por motivos de política electoral interna porque sabían, ha dicho, que el sistema de doble filtro que opera en Ceuta y Melilla hace que el espacio Schengen esté "totalmente garantizado".

"Europea es solidaridad, sin ella no hay Europa, eso es lo que Italia y Dinamarca deben entender", ha añadido antes de pedir unidad en especial a los países de sur que afrontan un "desafío conjunto" con la inmigración.

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Albares ha insistido en que el "drama" vivido en Ceuta se gestó sobre un bulo en torno a la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de junio y que alcanzó una difusión "inusitada" entre los grupos de migrantes a través de las redes sociales.

Ha relatado que mensajes con desinformación fueron difundidos tanto desde Rusia como desde Estados Unidos y que compartían "un mismo objetivo doble: debilitar a los españoles y fracturar Europa".

El ministro ha resaltado que en la red social X cerca del 40 % de las publicaciones sobre Ceuta eran en inglés, procedentes de Estados Unidos, y que en su mayoría no eran mensajes con información, sino que "se buscaba imponer el relato de un colapso de la seguridad".

Así lo hicieron "'megainfluencers' conservadores", ha dicho, que se referían a una "invasión de hombres en edad militar", obviando a mujeres, niños, y, lamentablemente, a los fallecidos.

Entre ellas, como ejemplo, Albares se ha referido a las publicaciones del magnate Elon Musk, dueño de X, que fueron varias sobre Ceuta y que superaron los 724 millones de visionados y medio millón de interacciones.

También en España se propagaron por redes mensajes de odio, ha dicho el ministro, que ha advertido que "las mentiras y los bulos, matan, matan personas, lo hemos visto, matan la convivencia, si no nos enfrentamos a ellas, y matan la democracia".

Ha señalado que hubo desinformación también en el origen de la crisis, ya que falsos mensajes sobre que estaba permitida la entrada en España circularon por Marruecos y otros países del norte de África el 30 de julio y los días anteriores.

En ese sentido, el ministro ha destacado que el "fracaso total" de la nueva convocatoria de entrada de migrantes que se hizo para el 15 de agosto se debe en parte a que el Gobierno fue "capaz de contrarrestar esos bulos con información inmediata y veraz". EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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