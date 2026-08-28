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Aena prevé 29.592 vuelos en sus aeropuertos durante la operación retorno, un 2,6 % más

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Madrid, 28 ago (EFE).- Las aerolíneas tienen programados 29.592 vuelos de llegada y salida en los aeropuertos españoles de la red de Aena durante la operación retorno de vacaciones, entre este viernes y el próximo lunes, lo que supone un 2,6 % más que en la vuelta del verano de 2025.

Los cuatro días de la operación retorno se superarán los 7.000 vuelos, siendo la jornada de mayor tráfico este domingo, con 7.492 operaciones, un 2,7 % más frente al domingo 31 de agosto de 2025, según se desprende de los datos aportados este viernes por Aena a EFE.

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La operación retorno del verano de 2026 arranca hoy con 7.433 operaciones previstas en los aeropuertos españoles, un 2,6 % más que un año antes, y la programación se mantiene también por encima de 2025 el resto de las jornadas: sábado 29, con 7.434 vuelos, y el lunes 31 de agosto, con 7.233.

En los dos principales aeropuertos españoles, Adolfo Suárez Madrid-Barajas y Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, hay este año más vuelos programados que hace un años, con un total de 4.972, un 6,4 % más, y de 4.421, un 2,2 % más, respectivamente.

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En ambos aeropuertos, habrá todos estos días más de 1.000 vuelos disponibles, siendo este viernes el de mayor tráfico en Madrid, con 1.266, seguido del lunes 31 de agosto, con 1.255; el domingo 30, con 1.253, y el sábado 29, con 1.198.

En el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, también este viernes es el día de mayor tráfico, con 1.143 vuelos programados, seguido del lunes, con 1.123; el domingo, con 1.082, y el sábado, con 1.073.

El tercer aeropuerto por número de operaciones es el de Palma de Mallorca, en cuyo caso el número de vuelos programados este año es el mismo que en 2025, con un total de 4.053, siendo el día de mayor tráfico el domingo 30 de agosto, con 1.087 movimientos, seguido del sábado 29, con 1.059; este viernes, con 963, y el lunes, con 944.

En el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, los 2.507 vuelos programados superan en un 4,6 % los 2.396 de hace un año, siendo el día de más tráfico este viernes, con 647 operaciones, y el de menos, el sábado 29, con 605.

En el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, la programación supera en un 12,1 % la del año pasado, con 1.779 vuelos que las aerolíneas tienen previstos aterrizar y despegar desde sus instalaciones.

Destaca en este aeropuerto la jornada de mañana, con 488 operaciones frente a las 435 de este viernes; 425, el domingo, y 431, el lunes. EFE

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