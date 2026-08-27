Tesoro de Villena: 10 kilos de oro de alta ofebrería y dos piezas con hierro de meteorito

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Alicante, 27 ago (EFE).- Las 66 piezas que forman el Tesoro de Villena, robado la pasada madrugada en el museo de la localidad alicantina (Muvi), tienen un valor incalculable por ser uno de los mejores conjuntos europeos de la Edad del Bronce tanto por la maestría de los orfebres en la decoración de las piezas como por los casi 10 kilogramos de oro que contienen y la presencia de hierro procedente de un meteorito.

El conjunto también es el primer ejemplo del uso del hierro en la Europa occidental a través de dos piezas que podrían ser son remates de cetro o de empuñadura hechos con este metal que, además, tiene la particularidad de ser de origen meteórico, según han constatado tres recientes estudios de los mayores expertos en la metalurgia peninsular (dos del CSIC y el tercero de una investigadora italiana).

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Así lo han destacado a EFE el director del Museo Arqueológico Provincial de Alicante (MARQ), Manuel Olcina, y el catedrático de Prehistoria de la Universidad de Alicante (UA), Gabriel García Atiénzar, quienes han coincidido en que están en "shock" por la "pésima" noticia por la desaparición de un conjunto "unicum", es decir, singular y sin comparación.

Para Olcina, es "uno de los conjuntos arqueológicos más importantes de Europa de final de la Edad del Bronce", en torno al 1.000 antes de Cristo, que hacen referencia a la acumulación de riquezas de algún rey o aristócrata en el asentamiento de Cabezo Redondo, en Villena.

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El director del MARQ ha destacado que no hay una pieza que destaque sobre el resto en este conjunto "excepcional" que no ha salido de la localidad desde que se descubrió en 1963 y ha añadido que, aunque hay otros ejemplos coetáneos en la Europa continental, "no son de tanta calidad y calidad por la maestría orfebre" al tallar los brazaletes, cuencos y botellas de oro y plata.

"Son objetos que tienen mucho valor y que no tienen precio por todo el significado histórico, artístico, patrimonial y de identidad", ha continuado Olcina, por lo cual el robo es una "pérdida terrible" que aún no ha terminado de asumir.

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En cuanto al hierro, Olcina ha destacado que las dos piezas que contienen este metal "anticipan la Edad del Hierro" en una aparición "casi mágica" mientras que el catedrático de Prehistoria de la UA, Gabriel García Atiénzar, ha dicho que el origen meteórico otorga un valor adicional, y ha recordado que una de las dagas de hierro de Tutankamón también contenía hierro procedente del espacio.

Para García Atiénzar, se puede comparar el valor del conjunto de Villena con los grandes tesoros de oro de Micenas o algunas de las grandes piezas del Egipto faraónico ya que constituyen "un conjunto de piezas extraordinarias, sin parangón en la Europa occidental" hechas con tecnologías "excepcionales para su época".

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El catedrático ha hecho hincapié en que, más allá de la pérdida arqueológica, la patrimonial "es mayor todavía" ya que el Tesoro es el icono de Villena y constituye uno de los referentes de la arqueología española. "Han robado la identidad de un pueblo que salvaguardó durante décadas este símbolo". EFE

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