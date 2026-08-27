Espana agencias

Tesoro de Villena: 10 kilos de oro de alta ofebrería y dos piezas con hierro de meteorito

Guardar

Alicante, 27 ago (EFE).- Las 66 piezas que forman el Tesoro de Villena, robado la pasada madrugada en el museo de la localidad alicantina (Muvi), tienen un valor incalculable por ser uno de los mejores conjuntos europeos de la Edad del Bronce tanto por la maestría de los orfebres en la decoración de las piezas como por los casi 10 kilogramos de oro que contienen y la presencia de hierro procedente de un meteorito.

El conjunto también es el primer ejemplo del uso del hierro en la Europa occidental a través de dos piezas que podrían ser son remates de cetro o de empuñadura hechos con este metal que, además, tiene la particularidad de ser de origen meteórico, según han constatado tres recientes estudios de los mayores expertos en la metalurgia peninsular (dos del CSIC y el tercero de una investigadora italiana).

PUBLICIDAD

Así lo han destacado a EFE el director del Museo Arqueológico Provincial de Alicante (MARQ), Manuel Olcina, y el catedrático de Prehistoria de la Universidad de Alicante (UA), Gabriel García Atiénzar, quienes han coincidido en que están en "shock" por la "pésima" noticia por la desaparición de un conjunto "unicum", es decir, singular y sin comparación.

Para Olcina, es "uno de los conjuntos arqueológicos más importantes de Europa de final de la Edad del Bronce", en torno al 1.000 antes de Cristo, que hacen referencia a la acumulación de riquezas de algún rey o aristócrata en el asentamiento de Cabezo Redondo, en Villena.

PUBLICIDAD

El director del MARQ ha destacado que no hay una pieza que destaque sobre el resto en este conjunto "excepcional" que no ha salido de la localidad desde que se descubrió en 1963 y ha añadido que, aunque hay otros ejemplos coetáneos en la Europa continental, "no son de tanta calidad y calidad por la maestría orfebre" al tallar los brazaletes, cuencos y botellas de oro y plata.

"Son objetos que tienen mucho valor y que no tienen precio por todo el significado histórico, artístico, patrimonial y de identidad", ha continuado Olcina, por lo cual el robo es una "pérdida terrible" que aún no ha terminado de asumir.

En cuanto al hierro, Olcina ha destacado que las dos piezas que contienen este metal "anticipan la Edad del Hierro" en una aparición "casi mágica" mientras que el catedrático de Prehistoria de la UA, Gabriel García Atiénzar, ha dicho que el origen meteórico otorga un valor adicional, y ha recordado que una de las dagas de hierro de Tutankamón también contenía hierro procedente del espacio.

Para García Atiénzar, se puede comparar el valor del conjunto de Villena con los grandes tesoros de oro de Micenas o algunas de las grandes piezas del Egipto faraónico ya que constituyen "un conjunto de piezas extraordinarias, sin parangón en la Europa occidental" hechas con tecnologías "excepcionales para su época".

El catedrático ha hecho hincapié en que, más allá de la pérdida arqueológica, la patrimonial "es mayor todavía" ya que el Tesoro es el icono de Villena y constituye uno de los referentes de la arqueología española. "Han robado la identidad de un pueblo que salvaguardó durante décadas este símbolo". EFE

(Foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bolaños también aísla a Robles: asegura que el CNI no tenía información “ni previa ni precisa” sobre la entrada masiva en Ceuta y niega la participación de Marruecos

El ministro de Justicia asegura que nunca se ha abordado el futuro de Ceuta o Melilla en las conversaciones con Rabat y asegura que “son tan esapñolas como Madrid y Barcelona”

Bolaños también aísla a Robles: asegura que el CNI no tenía información “ni previa ni precisa” sobre la entrada masiva en Ceuta y niega la participación de Marruecos

Momentos de tensión en un avión cuando el piloto decide dejar el equipaje de los pasajeros en tierra: “Soy el comandante y decido yo”

Un vídeo colgado en redes sociales muestra el tenso intercambio entre un comandante y los pasajeros debido al mal tiempo que finalmente terminó en aplausos

Momentos de tensión en un avión cuando el piloto decide dejar el equipaje de los pasajeros en tierra: “Soy el comandante y decido yo”

Francesc Augé podrá tener una muerte digna: el padre del barcelonés abandona la batalla legal contra su eutanasia

El caso de Augé abrió la veda a que los familiares puedan recurrir la concesión de la eutanasia en los tribunales

Francesc Augé podrá tener una muerte digna: el padre del barcelonés abandona la batalla legal contra su eutanasia

Julia, abuela cocinera: “Los mejores macarrones gratinados los hago con un triturado de tomates frescos, pimiento rojo y cebolla”

En muchas casas españolas, los macarrones gratinados son sinónimo de domingo y reuniones familiares, una receta facilísima de preparar que hoy haremos siguiendo los consejos de la abuela

Julia, abuela cocinera: “Los mejores macarrones gratinados los hago con un triturado de tomates frescos, pimiento rojo y cebolla”

La Justicia rechaza suspender la expulsión de un marroquí internado en el CIE de Murcia que pedía asilo por ser opositor en Marruecos a través de YouTube y Telegram: “No presenta un alto perfil activista”

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha concluido que no existen indicios que sostengan el riesgo invocado por Landelino y ha citado un informe desfavorable del ACNUR al mantener la ejecución de la salida

La Justicia rechaza suspender la expulsión de un marroquí internado en el CIE de Murcia que pedía asilo por ser opositor en Marruecos a través de YouTube y Telegram: “No presenta un alto perfil activista”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Bolaños también aísla a Robles: asegura que el CNI no tenía información “ni previa ni precisa” sobre la entrada masiva en Ceuta y niega la participación de Marruecos

Bolaños también aísla a Robles: asegura que el CNI no tenía información “ni previa ni precisa” sobre la entrada masiva en Ceuta y niega la participación de Marruecos

La Justicia rechaza suspender la expulsión de un marroquí internado en el CIE de Murcia que pedía asilo por ser opositor en Marruecos a través de YouTube y Telegram: “No presenta un alto perfil activista”

Abdellatif Hammouchi, el líder de la seguridad de Marruecos señalado por los hackers de Jabaroot y acusado de torturas al que Marlaska le dio una medalla

Una emboscada de más de 30 migrantes en Ceuta deja cuatro militares heridos y 12 detenidos tras atacar con piedras el vehículo

La playa de El Trampolín de Ceuta amanece con custodia policial tras los altercados entre ceutíes y migrantes que provocaron disparos disuasorios

ECONOMÍA

Batalla en redes entre Ryanair y Óscar Puente: el CEO de la aerolínea le llama “ministro fallido” en un vídeo con IA en el que habla perfecto español

Batalla en redes entre Ryanair y Óscar Puente: el CEO de la aerolínea le llama “ministro fallido” en un vídeo con IA en el que habla perfecto español

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

El BCE prepara el terreno para una subida de tipos de interés en septiembre ante el riesgo de que la inflación se dispare

La falta de suelo, la política y la burocracia condenan a España a una crisis de vivienda que durará al menos hasta 2034

Un padre marroquí con cuatro pisos y más de 45.000 euros en el banco logra que la Justicia rebaje la manutención de sus hijos: la pensión se fijó por su riqueza sin acreditar ingresos reales

DEPORTES

La burbuja de la Premier League con el mercado de fichajes y un posible pinchazo que puede llevarse por delante a varios clubes

La burbuja de la Premier League con el mercado de fichajes y un posible pinchazo que puede llevarse por delante a varios clubes

Goleada blanca con ‘hat-trick’ de Mbappé: Real Madrid (4) - Real Sociedad (1)

Sorteo de la Champions League: a qué hora y dónde ver los cruces de los equipos españoles

El pelotón de la Vuelta a España escribe una oleada de reseñas positivas para el hotel que les acogió durante la granizada de la tercera etapa

El exjugador del Real Madrid Kyle Singler vuelve a compartir un preocupante video: “Mi vida corre peligro”