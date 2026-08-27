Seminci avanza quince títulos con premiados como 'Yellow Letters' o 'Everytime'

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Valladolid, 27 ago (EFE).- La 71 edición de la Semana Internacional de Cine (Seminci) de Valladolid ha adelantado quince de los títulos que formarán parte de la Sección Oficial y Punto de Encuentro, una selección que reúne a cineastas como Anthony Chen, İlker Çatak, Sandra Wollner, Markus Schleinzer, Ali Asgari y Emmanuel Marre, junto a revelaciones como Marine Atlan o Marie-Clémentine Dusabejambo.

Entre los títulos anunciados figuran 'Yellow Letters', ganadora del Oso de Oro de la Berlinale; 'Everytime', Premio Un Certain Regard en Cannes, y 'Ben’imana', ganadora de la Cámara de Oro; y todos serán estrenos en España, ha indicado la organización del festival en nota de prensa.

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La Sección Oficial a concurso programará 'La gradiva', de Marine Atlan, y 'Un hombre de nuestro tiempo', de Emmanuel Marre, dos de las películas más aclamadas por la crítica francesa, que llegan a Valladolid después de competir en Cannes.

El avance incluye además 'We Are All Strangers', de Anthony Chen; 'Everytime', de la austriaca Sandra Wollner, ganadora de Un Certain Regard en Cannes; 'Aquí', de Tiago Guedes, con Manolo Solo en uno de sus últimos papeles ante las cámaras.

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También el Oso de Oro de la 76 Berlinale, 'Yellow Letters', de İlker Çatak; 'Rose', de Markus Schleinzer, premio a la mejor interpretación en Berlín para Sandra Hüller; 'Prosecution', de Faraz Shariat, y 'A Bit of Light', de Ali Asgari.

En cuanto a la sección Punto de Encuentro, espacio destinado para las grandes revelaciones del año, el avance cuenta con seis películas, con 'Forest High, de la francesa Manon Coubia; 'Ben’imana', de la ruandesa Marie-Clémentine Dusabejambo, ganadora de la Cámara de Oro de Cannes.

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Se suma la japonesa Yukiko Sode, que presenta 'Los amantes de la noche'; la china 'Light Pillar', debut en el largometraje de Xu Zao; 'Yesterday the Eye Didn’t Sleep', ópera prima del palestino Rakan Mayasi, y '9 Temples to Heaven, del tailandés Sompot Chidgasornpongse.EFE