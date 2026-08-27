Pedro Sánchez será entrevistado este lunes en el programa 'Hoy por hoy' de la Cadena Ser

31/07/2026 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante los medios en la Asamblea de Ceuta, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). Sánchez visita Ceuta, junto al ministro del Interior, para abordar la crisis migratoria desatada en la ciudad autónoma con la entrada sin control de miles de personas desde Marruecos. POLITICA Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será entrevistado este lunes, 31 de agosto, por el periodista Aimar Bretos en el programa 'Hoy por Hoy' de la 'Cadena Ser', según ha informado la emisora de radio.

El jefe del Ejecutivo dará cuenta de la crisis migratoria que sufre Ceuta un mes después de la entrada de 80.000 migrantes desde la frontera con Marruecos, así como de otros asuntos coincidiendo con el arranque del nuevo curso político.

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Asimismo, Sánchez también comparecerá en el Pleno del Congreso del jueves 3 de septiembre para informar de la situación en la ciudad autónoma, una vez que el Gobierno ha asumido el 'mando único' para coordinar la respuesta a la crisis.