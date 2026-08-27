Nueve heridos en el encierro de S.Sebastián de los Reyes (Madrid) con 1.500 corredores

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San Sebastián de los Reyes (Madrid), 27 ago (EFE).- El cuarto encierro de la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes se ha saldado este jueves con nueve heridos, de los que ocho eran leves y uno está pendiente de evolución por una fuerte contusión en el hombro.

Este último hombre con lesión pendiente de evolución ha sido trasladado al hospital de campaña instalado junto a la plaza de toros para que los sanitarios valoren si presenta luxación o si necesita que se le realicen pruebas radiológicas en el Hospital Infanta Sofía.

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El encierro, con toros de la ganadería São Torcato y una fina lluvia durante la carrera, ha durado 1:40 minutos hasta la entrada a la plaza y 1:49 hasta corrales, y ha contado con unos 1.500 corredores, según ha indicado a EFE el jefe de Protección Civil, Pedro Martínez.

Además, Martínez ha puesto en valor que los corredores “han tenido mucha suerte con la lluvia”, porque “no ha llovido lo suficiente como para que resbale el suelo”, por lo que no ha aumentado el riesgo.

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Por otro lado, Martínez ha señalado que en la noche de ayer, durante la semifinal del Concurso Nacional de Recortes, uno de los recortadores sufrió una cornada en el glúteo, por lo que fue operado y trasladado al Hospital Infanta Sofía.

Por su parte, el concejal de Festejos, Carlos Bolarín, ha añadido que el hombre presentaba una cornada de 20 centímetros (con una trayectoria de diez centímetros hacia arriba y diez hacia abajo), por lo que ha pasado la noche hospitalizado después de la intervención.

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Además, a lo largo de esta jornada le van a realizar unas pruebas radiológicas, porque también tenía daños en otras partes del cuerpo, y se espera que a lo largo de este jueves pueda recibir el alta médica.

Con respecto al encierro de esta mañana, Bolarín ha puesto en valor que los toros han corrido a más de 28 kilómetros por hora y “se han movido muchísimo”, dando lugar a “un encierro trepidante”.

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También ha aplaudido que algunos corredores hayan podido hacer “grandes carreras”, algunas de más de 200 metros “delante de la cara de estos toros que impresionan bastante”. EFE

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