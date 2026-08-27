Mamadou Sarr llega a San Sebastián para cerrar su fichaje por la Real Sociedad

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San Sebastián, 27 ago (EFE).- El senegalés Mamadou Sarr, primer fichaje de la Real Sociedad, a falta de confirmación oficial, está ya en San Sebastián y se ha dejado ver en el hotel Costa Vasca, donde se alojará, para realizar en breve las correspondientes pruebas médicas en la Policlínica Gipuzkoa.

Sarr ha llegado sobre el mediodía de este jueves, ha posado frente a las cámaras y se ha hecho fotos junto al director deportivo del club txuri urdin, Eric Bretos.

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El espigado central, de 1,94 metros de altura, llega a la capital guipuzcoana para ser el primer fichaje de la Real Sociedad, cuya dirección deportiva tenía en el punto de mira reforzar la zaga central.

Con el refuerzo del africano, la Real Sociedad adquiere un central prometedor y con grandes cualidades físicas.

Mamadou Sarr llega al club guipuzcoano procedente del Chelsea entrenado por Xabi Alonso y, según algunas fuentes, lo hace cedido por una temporada sin opción de compra. EFE

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