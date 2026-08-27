Los ladrones robaron gran parte del Tesoro de Villena en cuestión de minutos

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Villena (Alicante), 27 ago (EFE).- Los autores del robo del Tesoro de Villena se han llevado gran parte de las piezas que formaban parte de esta colección del Museo de Villena (MUVI) en cuestión de minutos en torno a las 5:20 horas de este jueves, lo que ha provocado que saltaran las alarmas del complejo, ha informado el alcalde de este municipio alicantino, Fulgencio Cerdán.

El regidor, en una rueda de prensa donde se ha mostrado visiblemente afectado por el robo, ha explicado que minutos antes habían saltado también las alarmas del polideportivo, un suceso que puede tener relación con el asalto al MUVI aunque todavía no está confirmado.

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Cerdán ha detallado que tan solo han quedado tres vasijas de plata, un brazalete y gran parte de los adornos del bastón, así como una de las cuatro coronas, que “se les ha caído” a los ladrones. EFE

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