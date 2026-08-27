Los gobiernos central y vasco compartirán datos sobre desaparecidos en la Guerra Civil

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Vitoria, 27 ago (EFE).- Los gobiernos central y vasco suscribirán un convenio de colaboración para compartir información sobre personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, lo que permitirá actualizar los censos de víctimas y los mapas de localización de los restos.

El Consejo de Gobierno vasco ha aprobado hoy el convenio de colaboración que se firmará entre el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos Gogora y el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para "actualizar y compartir información sobre personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista".

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El convenio facilitará la búsqueda e identificación de personas vascas desaparecidas fuera de Euskadi y, de la misma manera, la de víctimas de otras comunidades autónomas fallecidas en el País Vasco.

También servirá para impulsar la actualización del mapa de fosas de Euskadi y su incorporación al mapa integrado del conjunto de España.

Esta actuación está recogida en el Plan de Actuación de Gogora 2025-2028, que apuesta por "reforzar la coordinación entre administraciones en materia de memoria democrática, investigación y reconocimiento de las víctimas".

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El Consejo de Dirección de Gogora autorizó la firma del convenio en su reunión del pasado 4 de junio, celebrada con la participación del lehendakari, Imanol Pradales, y de la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José. EFE