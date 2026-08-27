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Leonardo Padura, Premio Liber 2026 al autor hispanoamericano más destacado

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La Federación de Gremios de Editores de España ha concedido el Premio Liber 2026 al autor hispanoamericano más destacado al escritor cubano Leonardo Padura, una de las grandes voces de la literatura contemporánea en español.

Así, el jurado ha destacado su "capacidad para contar historias que, partiendo de la investigación, indagan en la verdad, la culpa, la amistad y el peso de la historia sobre las vidas individuales".

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Asimismo, ha valorado una trayectoria de "gran proyección internacional", así como "la riqueza de registros y géneros que caracteriza su obra".

Tras conocer la concesión del Premio Liber 2026, el escritor ha expresado su agradecimiento y ha asegurado que ha recibido la noticia "con enorme satisfacción y también con orgullo", según ha explicado en un comunicado.

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"Agradezco doblemente a la Federación de Gremios de Editores de España que hayan escogido mi trabajo para la distinción de este año, y les expreso mi gratitud como autor y como escritor cubano que vive y escribe en Cuba", ha añadido.

Padura ha subrayado la importancia del galardón y de la entidad que lo concede porque es "una que desempeña la imprescindible labor de dar visibilidad" al trabajo de escritores.

"Es un motivo de doble satisfacción, porque supone un reconocimiento no solo a mi persona, sino también a la cultura a la que pertenezco y en la que permanezco", ha zanjado.

Nacido en La Habana en 1955, Padura es una figura clave de las letras hispánicas actuales. Fue reconocido con el Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2015 y su nombre está especialmente vinculado a la serie de novelas policiacas protagonizadas por Mario Conde, un detective melancólico y lúcido a través del cual el novelista retrata la vida cotidiana, las contradicciones y las transformaciones de la sociedad cubana.

La entrega del Premio Liber 2026 a Padura tendrá lugar el próximo 30 de septiembre en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), en el marco de la Feria Internacional del Libro, Liber 2026.

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EuropaPress

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