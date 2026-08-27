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La Audiencia de Huesca acuerda la libertad provisional del detenido por el incendio de Riglos

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La Audiencia Provincial de Huesca ha acordado, en un auto fechado el pasado miércoles, 26 de agosto, la excarcelación del detenido por el incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca), P.A.M.U., que se encontraba en el centro penitenciario de Zuera (Zaragoza) en prisión preventiva y sin fianza. Actualmente se encuentra en libertad provisional.

La Sala ha establecido varias medidas cautelares, como la prohibición de salir del territorio nacional; obligación de entregar el pasaporte a la autoridad judicial, a la que deberá comunicar su lugar de residencia en España y número de teléfono; deber de comparecer todos los lunes, miércoles y viernes en sede judicial.

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En el auto, la Audiencia recuerda que, el pasado 14 de agosto, cuatro días después del inicio del incendio, el Tribunal de Instancia de la capital altoaragonesa decretó el ingreso en Zuera de P.A.M.U. como presunto autor del incendio. Su abogado defensor solicitó la puesta en libertad, a lo que se opuso el Ministerio Fiscal y el Tribunal de Instancia elevó esta causa para su resolución a la Audiencia.

"Los indicios contra el recurrente son insuficientes", señala la Audiencia de Huesca en el auto, explicando que en las grabaciones aportadas por la Guardia Civil se ve a P.A.M.U. "merodeando" por el lugar donde comenzó el incendio un minuto antes de que ocurriera, pero "no se observa al recurrente prender ningún fuego" y, además, el lugar donde comienza el fuego no coincide con "el punto exacto" donde se ve a P.A.M.U. agacharse un minuto antes, añadiendo que en el momento en que se ven las llamas esta persona se encuentra a varios metros.

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También recoge el auto que no hay testigos de cómo se inició el incendio y que las grabaciones son "escasas" y no son continuas, haciendo hincapié también que en las mismas se ve a esta persona manejando un teléfono móvil y "no puede descartarse que estuviera intentando dar aviso del fuego". "No existe un dictamen razonado que concluya cuál fue la causa del incendio".

CASI 15.000 HECTÁREAS

El incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca), en la comarca de La Jacetania, comenzó el 10 de agosto y, hasta el día 21, quemó unas 14.500 hectáreas de bosque, no solo en la comarca mencionada, sino también en La Hoya de Huesca, obligando a desalojar casi una veintena de localidades, evacuando Protección Civil a más de 1.000 personas a Ayerbe y Jaca.

Durante las tareas de extinción falleció un cabo de la UME en accidente de tráfico. Además, los bomberos forestales evacuaron el monasterio viejo de San Juan de la Peña, amenazado por el fuego, trasladando bienes depositados en el recinto hasta el Museo de Huesca.

El Gobierno de Aragón movilizó todos los medios disponibles, sumándose la Unidad Militar de Emergencias (UME), los bomberos de la DPH y la DPH, los de los Ayuntamientos de Huesca y Zaragoza, el MITECO, bomberos de Francia y también servicios de extinción de Castilla y León.

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EuropaPress

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