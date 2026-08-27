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Investigan a un cura de Zamora por abuso sexual a menores y lo apartan del sacerdocio

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Zamora, 27 ago (EFE).- La Diócesis de Zamora ha apartado del sacerdocio temporalmente y de cualquier trabajo que implique contacto con menores a un cura al que se investiga por un supuesto delito de abuso sexual a menores, según ha informado este jueves el Obispado de Zamora en un comunicado.

Tras tener conocimiento de una denuncia del caso, la Diócesis de Zamora ha puesto los hechos en conocimiento de las autoridades civiles competentes y mantiene su "plena disposición a colaborar con ellas" en todo lo que pueda ser requerido por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o por el juzgado. EFE

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aff/pcr/jlg

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