El Tesoro de Villena, orfebrería prehistórica hallada en 1963 en una vasija enterrada

Guardar

Madrid, 27 ago (EFE).- El Tesoro de Villena, robado la madrugada de este jueves en el museo de esta localidad alicantina, el MUVI, es uno de los conjuntos más importantes y conocidos de la orfebrería prehistórica europea, datado en el año 1000 antes de Cristo, en la Edad del Bronce, y que fue hallado en 1963 en una vasija enterrada.

Fue descubierto por el arqueólogo José María Soler y sus colaboradores en diciembre de 1963, y está compuesto por 59 objetos, la casi totalidad de oro, que fueron guardados en una gran vasija de cerámica, enterrada en el lecho de una rambla situada en el término de Villena.

PUBLICIDAD

Consta de 11 cuencos de oro, 28 brazaletes de oro, dos recipientes o botellas de oro, tres recipientes de plata, objetos de hierro y oro y ámbar y oro o un brazalete de hierro.

Su hallazgo fue casual y curioso: en octubre de 1963, un trabajador, Francisco García Arnedo, descubrió la primera pieza, un brazalete, que no pudo identificar en su momento como joya, entre la tierra que se había extraído de la Rambla del Panadero, en la villenense sierra del Morrón.

PUBLICIDAD

Entre el montón de material que habían depositado para una obra de la calle Ferriz se vio ese brazalete, pero en un primer momento pensaban que podía ser una pieza del motor de un camión.

El capataz de la obra, Ángel Tomás, lo dejó expuesto a la espera de que alguien viniera a buscarlo, confundido como un cojinete de camión.

PUBLICIDAD

La fortuna quiso que ante las dudas se preguntara al joyero local, Carlos Miguel Esquembre, quien recurrió al ojo experto del entonces director del Museo Arqueológico Municipal (creado en 1957), José María Soler.

Esto permitió iniciar las excavaciones en la rambla que, tras varios días, dio el 1 de diciembre con el hallazgo arqueológico más importante de la Edad de Bronce en toda Europa: un conjunto de 59 piezas de oro, plata, hierro y ámbar de casi 10 kilos de peso.

PUBLICIDAD

José María Soler (1905-1996), que dedicó su vida al estudio y la recuperación de la historia y el patrimonio de Villena gracias a sus excavaciones arqueológicas, propició con el descubrimiento de los citados tesoros que el Ministerio de Cultura creara oficialmente en 1967 el llamado primeramente Museo Arqueológico José María Soler.

Después se convirtió en el actual Museo de Villena (MUVI) al incorporarse el conjunto de piezas etnográficas reunidas por el ingeniero agrónomo Jerónimo Ferriz (1931-2000).

PUBLICIDAD

En mayo de 2013 un brazalete de oro macizo de una antigüedad cercana a los 3.000 años, considerado por los expertos similar a los que componen el Tesoro de Villena, fue vendido por más de 600.000 euros en la casa de subastas londinense Christie's. EFE