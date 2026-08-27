Ecologistas aseguran que Madrid prevé suspender el límite de ruido en el circuito de F1

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Madrid, 27 ago (EFE).- La Plataforma Ecologista Madrileña ha denunciado que el estudio ambiental del Gran Premio de Fórmula 1 del Ayuntamiento de Madrid reconoce que las medidas previstas para reducir el ruido no serán suficientes para cumplir los límites legales en las viviendas próximas al circuito, por lo que será necesaria una autorización del Consistorio para suspender temporalmente esos índices.

La organización ecologista considera contradictorio este planteamiento con unas declaraciones del delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, quien ha asegurado que el ruido durante el Gran Premio, previsto del 11 al 13 de septiembre, será inferior al registrado durante los recientes test de Fórmula 3.

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Según la Plataforma, el estudio acústico del proyecto y el informe de impacto ambiental de la Comunidad de Madrid reconocen que durante los entrenamientos y las carreras se superarán los niveles acústicos establecidos en la normativa.

En concreto, el informe señala que "el conjunto de medidas correctoras previstas no logrará reducir los niveles a transmitir por debajo de los límites legalmente establecidos".

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El documento contempla no sólo el ruido producido por los monoplazas, sino también el generado por el público, la megafonía y los helicópteros de producción televisiva, que contribuirán a elevar los niveles de ruido en las zonas residenciales próximas al circuito.

Ante la imposibilidad de reducir el impacto acústico hasta los niveles permitidos, el informe establece que, antes de la autorización del evento, "se deberá disponer de la resolución que autorice la suspensión de los índices de calidad acústica emitida por el Ayuntamiento de Madrid".

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La Plataforma interpreta esta previsión como una forma de permitir la celebración de la competición pese a que el circuito no pueda cumplir los límites acústicos. A su juicio, el problema no lo resuelven reduciendo el ruido, sino suspendiendo durante esos días la protección acústica que establecen las normas.

"Resulta contradictorio que el Ayuntamiento asegure que el impacto acústico será menor mientras la propia documentación ambiental reconoce que se superarán los niveles establecidos", sostiene la organización ecologista, que considera que esta decisión supone someter a los vecinos a niveles de ruido superiores a los permitidos.

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La Plataforma Ecologista Madrileña cuestiona además que el Ayuntamiento utilice los test de Fórmula 3 celebrados los días 24 y 25 de agosto como referencia para anticipar el impacto acústico del Gran Premio de España, ya que, según denuncia, estas pruebas no estaban incluidas en la evaluación de impacto ambiental del proyecto.

Los test provocaron, según la Plataforma, molestias entre los residentes de los barrios próximos al circuito. La organización ha hecho mediciones de ruido durante esas jornadas, aunque ha precisado que todavía no tienen carácter oficial.

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También señala que otras actividades previstas alrededor de la competición, como conciertos y actividades posteriores a las pruebas deportivas, tampoco fueron incluidas en la evaluación ambiental, a pesar de que se sumarán al ruido generado por los vehículos, los espectadores, la megafonía y los helicópteros.

La organización ecologista ha presentado dos recursos contencioso-administrativos contra el circuito de Fórmula 1, uno ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y otro ante la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid, ambos pendientes de resolución. EFE

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