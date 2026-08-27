Desarticulan una red de distribución de cocaína en Aragón con 12 detenidos,7 ya en prisión

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Zaragoza, 27 ago (EFE).- La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a la distribución de cocaína en Aragón en una operación realizada en cuatro fases, en la que han logrado detener a los doce integrantes de la red, de los que siete ya han ingresado en prisión.

La operación, desarrollada entre febrero y mediados de agosto, ha permitido retirar del mercado más de 16 kilos de cocaína que estaban destinados a ser distribuidos en la comunidad aragonesa.

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Según ha informado este jueves la Policía Nacional, el grupo, que no desarrollaba actividad alguna, había creado ocho empresas ficticias para blanquear el dinero obtenido con la distribución de estupefacientes, por lo que además de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal se les imputa el delito de blanqueo de capitales.

La investigación comenzó a principios de febrero cuando se recibió información sobre un individuo, ya conocido por la policía por hechos similares, que se dedicaba a la venta de importantes cantidades de cocaína.

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Las pesquisas realizadas permitieron identificar al máximo responsable de la organización, afincada en Zaragoza, que gestionaba las entregas de droga, la recaudación del dinero y las instrucciones al resto de miembros de la red.

El 24 de julio se detectó el desplazamiento del número dos de la organización a Madrid para pagar al asesor que gestionaba la creación de las empresas ficticias, lo que desencadenó la primera fase del operativo.

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En un vehículo en La Muela se intervinieron 8 kilos de cocaína y 50.000 euros en billetes, mientras que en otro vehículo en el barrio de Valdespartera se localizaron 4,5 kilos más de cocaína y 70.000 euros.

Los agentes realizaron después tres registros domiciliarios —uno en un campin y dos en el barrio de Valdefierro—, donde se identificó en la vivienda principal el punto de recepción y distribución de la droga y donde se hallaron más de dos kilos de cocaína y una importante cantidad de dinero en efectivo.

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En paralelo, fue detenido el asesor responsable de la gestión de las sociedades pantalla, así como sus titulares y colaboradores, y se bloquearon cuentas bancarias de esas empresas con 200.000 euros.

En total, en esta primera fase se intervinieron 15 kilos de cocaína, 135.000 euros en efectivo y 2 vehículos, y fueron detenidos 7 miembros de la organización, 2 de los cuales ingresaron en prisión provisional.

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En la segunda fase, el 27 de julio, fueron arrestados otros 2 miembros del grupo tras varios registros en el Casco Antiguo y en el barrio de San José, donde se incautó 1 kilo de cocaína, 14 kilos de hachís, 14.000 euros en efectivo y 2 vehículos. Ambos detenidos ingresaron también en prisión provisional.

Tres días después, el 30 de julio, la tercera fase se saldó con 2 nuevas detenciones y registros en los barrios de Santa Isabel y Montañana, además de una empresa en el polígono de Malpica, donde se hallaron cocaína, cristal, éxtasis y 10.500 euros. Los dos arrestados quedaron igualmente en prisión provisional.

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La operación culminó el 17 de agosto con la cuarta fase, en la que fue detenido el líder de la organización, al que se le intervinieron más de 13.000 euros. EFE