Espana agencias

Condenado por agresión sexual a su hermana a la que amenazó con decir a los Testigos de Jehová que no era virgen

Imagen QYNXARL3QVDGBK574E4HKEFK2M
Guardar

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a un hombre a 13 años y medio de prisión por un delito de agresión sexual continuado a su hermana a la que intimidó y presionó para que se desnudara ante ella y se dejara explorar su zona íntima bajo el pretexto de comprobar "si era virgen". Amenazó a la joven con que contaría a la comunidad de Testigos de Jehová a la que pertenecían que había tenido relaciones fuera del matrimonio.

El fallo, al que ha tenido acceso Europa Press y contra el que cabe recurso, tuvo en cuenta la agravante de prevalimiento de superioridad y parentesco, no solo por el rol de figura paterna que ejercía sobre la chica, 14 años menor que él, sino además por la coacción religiosa que aplicó sobre la víctima.

PUBLICIDAD

Asimismo, el tribunal agravó la pena al haberse acreditado durante el juicio, en el que la perjudicada mantuvo un testimonio "creíble" y "persistente", que se produjeron al menos cuatro agresiones de este tipo.

La sentencia apunta que el acusado exigió a su hermana que se desnudara y le permitiera explorar su zona genital con la excusa de comprobar "si era virgen" a sabiendas de la "connotación sexual" de su petición destinada realmente a satisfacer "sus deseos lúbricos".

PUBLICIDAD

Aunque la víctima, que contaba con 19 años en el momento de los hechos, se negó en reiteradas ocasiones, el procesado insistió en su idea, para lo que la "intimidó" con contarle a sus padres y a la comunidad de Testigos de Jehová a la que pertenecían que había tenido relaciones sexuales si no accedía a sus peticiones. Debido a las presiones y amenazas del acusado, la víctima finalmente accedió a sus exigencias.

La resolución apunta que, en su declaración, el propio acusado reconoció que le planteó a su hermana que "o la llevaba al ginecólogo para que la examinara o tenía que permitir que la examinara él mismo" pese a que admitió carecer de conocimientos "técnicos" para este tipo de exploraciones.

NO HUBO NINGÚN CONSENTIMIENTO

Aunque la defensa trató de justificar que hubo un "consentimiento" de la víctima para que su hermano "comprobara su virginidad", el tribunal destaca que "en absoluto" puede hablarse de consentimiento ya que la perjudicada "no tuvo otra opción" que la de someterse a un reconocimiento si no quería que su hermano, que "era una especie de guía espiritual" para ella, contara a la comunidad de Testigos de Jehová que "había mantenido relaciones sexuales".

"La fuerza intimidatoria empleada en este caso es incuestionable, no ya solo porque el propio acusado se erige en padre y guía espiritual de su hermana sino porque la constriñe para realizar el reconocimiento genital o él personalmente o un ginecólogo", expone la Sección Tercera no sin apuntar que la víctima no ratificó que se le ofreciera la opción de ser vista por un facultativo.

Los hechos, que tuvieron lugar el 28 de octubre de 2023, se repitieron hasta diciembre de ese mismo año al menos en tres ocasiones más en el domicilio del acusado bajo las mismas exigencias y amenazas con las que conseguía vencer la negativa de la víctima. No obstante, en esas veces posteriores no hubo palpaciones interiores.

El tribunal estima que el procesado se prevalió para cometer sus actos de la posición que le otorgaba ser el hermano mayo de la víctima, ante la que "siempre había actuado con ella como un padre", así como del "respeto" y "confianza" que la chica le tenía.

Finalmente, la mujer terminó por denunciar los hechos ante la Guardia Civil en enero del año siguiente. No obstante, durante la instrucción de caso y la posterior vista oral no fue posible cuantificar el daño psicológico sufrido.

Además de las pena privativa de libertad, el tribunal también condenó al acusado a 15 años de alejamiento e incomunicación con respecto a su hermana, diez años de libertad vigilada y el pago de 4.000 euros de indemnización, entre otras medidas accesorias.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bolaños también aísla a Robles: asegura que el CNI no tenía información “ni previa ni precisa” sobre la entrada masiva en Ceuta y niega la participación de Marruecos

El ministro de Justicia asegura que nunca se ha abordado el futuro de Ceuta o Melilla en las conversaciones con Rabat y asegura que “son tan esapñolas como Madrid y Barcelona”

Bolaños también aísla a Robles: asegura que el CNI no tenía información “ni previa ni precisa” sobre la entrada masiva en Ceuta y niega la participación de Marruecos

Momentos de tensión en un avión cuando el piloto decide dejar el equipaje de los pasajeros en tierra: “Soy el comandante y decido yo”

Un vídeo colgado en redes sociales muestra el tenso intercambio entre un comandante y los pasajeros debido al mal tiempo que finalmente terminó en aplausos

Momentos de tensión en un avión cuando el piloto decide dejar el equipaje de los pasajeros en tierra: “Soy el comandante y decido yo”

Francesc Augé podrá tener una muerte digna: el padre del barcelonés abandona la batalla legal contra su eutanasia

El caso de Augé abrió la veda a que los familiares puedan recurrir la concesión de la eutanasia en los tribunales

Francesc Augé podrá tener una muerte digna: el padre del barcelonés abandona la batalla legal contra su eutanasia

Julia, abuela cocinera: “Los mejores macarrones gratinados los hago con un triturado de tomates frescos, pimiento rojo y cebolla”

En muchas casas españolas, los macarrones gratinados son sinónimo de domingo y reuniones familiares, una receta facilísima de preparar que hoy haremos siguiendo los consejos de la abuela

Julia, abuela cocinera: “Los mejores macarrones gratinados los hago con un triturado de tomates frescos, pimiento rojo y cebolla”

La Justicia rechaza suspender la expulsión de un marroquí internado en el CIE de Murcia que pedía asilo por ser opositor en Marruecos a través de YouTube y Telegram: “No presenta un alto perfil activista”

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha concluido que no existen indicios que sostengan el riesgo invocado por Landelino y ha citado un informe desfavorable del ACNUR al mantener la ejecución de la salida

La Justicia rechaza suspender la expulsión de un marroquí internado en el CIE de Murcia que pedía asilo por ser opositor en Marruecos a través de YouTube y Telegram: “No presenta un alto perfil activista”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Bolaños también aísla a Robles: asegura que el CNI no tenía información “ni previa ni precisa” sobre la entrada masiva en Ceuta y niega la participación de Marruecos

Bolaños también aísla a Robles: asegura que el CNI no tenía información “ni previa ni precisa” sobre la entrada masiva en Ceuta y niega la participación de Marruecos

La Justicia rechaza suspender la expulsión de un marroquí internado en el CIE de Murcia que pedía asilo por ser opositor en Marruecos a través de YouTube y Telegram: “No presenta un alto perfil activista”

Abdellatif Hammouchi, el líder de la seguridad de Marruecos señalado por los hackers de Jabaroot y acusado de torturas al que Marlaska le dio una medalla

Una emboscada de más de 30 migrantes en Ceuta deja cuatro militares heridos y 12 detenidos tras atacar con piedras el vehículo

La playa de El Trampolín de Ceuta amanece con custodia policial tras los altercados entre ceutíes y migrantes que provocaron disparos disuasorios

ECONOMÍA

Batalla en redes entre Ryanair y Óscar Puente: el CEO de la aerolínea le llama “ministro fallido” en un vídeo con IA en el que habla perfecto español

Batalla en redes entre Ryanair y Óscar Puente: el CEO de la aerolínea le llama “ministro fallido” en un vídeo con IA en el que habla perfecto español

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

El BCE prepara el terreno para una subida de tipos de interés en septiembre ante el riesgo de que la inflación se dispare

La falta de suelo, la política y la burocracia condenan a España a una crisis de vivienda que durará al menos hasta 2034

Un padre marroquí con cuatro pisos y más de 45.000 euros en el banco logra que la Justicia rebaje la manutención de sus hijos: la pensión se fijó por su riqueza sin acreditar ingresos reales

DEPORTES

La burbuja de la Premier League con el mercado de fichajes y un posible pinchazo que puede llevarse por delante a varios clubes

La burbuja de la Premier League con el mercado de fichajes y un posible pinchazo que puede llevarse por delante a varios clubes

Goleada blanca con ‘hat-trick’ de Mbappé: Real Madrid (4) - Real Sociedad (1)

Sorteo de la Champions League: a qué hora y dónde ver los cruces de los equipos españoles

El pelotón de la Vuelta a España escribe una oleada de reseñas positivas para el hotel que les acogió durante la granizada de la tercera etapa

El exjugador del Real Madrid Kyle Singler vuelve a compartir un preocupante video: “Mi vida corre peligro”