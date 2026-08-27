Bolaños remarca que el Gobierno no tenía "información ni previa ni precisa" de la entrada de miles de migrantes a Ceuta

27/08/2026 El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, comparece a petición propia ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, en el Congreso de los Diputados, a 18 de agosto de 2026, en Madrid (España). La intervención tiene como objeto informar sobre la gestión de sus competencias en relación con los hechos sucedidos en la Ciudad Autónoma de Ceuta el pasado 30 de julio y días posteriores. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press

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El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha señalado este jueves en el Congreso que el Gobierno no tenía "información ni previa ni precisa de la magnitud" de la entrada de decenas de miles de migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.

Así lo ha asegurado en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional celebrada en el Congreso de los Diputados para abordar la crisis derivada de la entrada masiva en la ciudad autónoma de migrantes desde Marruecos.

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En los últimos días, la ministra de defensa, Margarita Robles, subrayó que los Servicios de Inteligencia hicieron si trabajo en los días previos a la entrada masiva de migrantes e informaron en todo momento a las Fuerzas de seguridad y a la Delegación del Gobierno, pero el titular de interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negado que hubiera un aviso previo de lo que ocurrió.

"No teníamos información ni previa ni precisa de la magnitud del fenómeno que ocurrió el 30 y 31 de julio cuando entraron 70.000 personas en Ceuta. Esta es la realidad", ha manifestado Bolaños, en línea con la versión de Marlaska.

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Del mismo modo, ha indicado que no le "consta" que "ninguna persona que entrara irregularmente el 30 y 31 de julio en Ceuta haya pasado a la península". Y ha subrayado que "no existe ninguna evidencia de que Marruecos haya liderado o haya impulsado la entrada masiva de personas en la frontera de Ceuta".