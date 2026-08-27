Bolaños: El Gobierno no tenía información previa ni precisa de la entrada masiva en Ceuta

Madrid, 27 ago (EFE).- El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este jueves que el Gobierno "no tenía información ni previa ni precisa" de la "magnitud" de la entrada irregular a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio de 70.000 migrantes. EFE
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