Bolaños asegura que no hay evidencia de que Marruecos esté tras la entrada masiva en Ceuta

Madrid, 27 ago (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este jueves que "no existe ninguna evidencia de que Marruecos haya liderado o impulsado la entrada masiva de personas" en Ceuta el 30 de julio y ha acusado a la oposición de "faltar al respeto" al país vecino. EFE

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