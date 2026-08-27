Aprobado el reparto de 25 millones para menores migrantes en Ceuta sin apoyo de Vox

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Madrid, 27 ago (EFE).- Todas las comunidades, menos Aragón, Castilla y León y Extremadura, donde Vox tiene las competencias de Infancia, han apoyado la transferencia de 25 millones de euros para la atención de los menores migrantes que se encuentran en Ceuta tras la crisis migratoria de finales de julio.

Los consejeros de todas las comunidades que asisten este jueves a la conferencia sectorial de Juventud e Infancia han votado por unanimidad a favor del crédito aprobado esta semana por el Consejo de Ministros, según fuentes del Ministerio que dirige Sira Rego.

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Como ya se sabía, la sectorial ha contado con la silla vacía de las consejerías del ramo de Aragón, Castilla y León y Extremadura, dirigidas por Vox, que se oponen a la transferencia de 25 millones.

El Ministerio quería incluir en la sectorial un punto informativo sobre la atención de los menores en Ceuta, si bien la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, ya avanzó que se opondría a abordarlo.EFE

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