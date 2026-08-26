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Vivas rechaza usar polideportivos para acoger migrantes: "A mí me van a tener que sacar de los polideportivos"

26/08/2026 El presidente de Ceuta, Juan Vivas. El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha criticado duramente este miércoles que el Gobierno incluyera utilizar instalaciones deportivas municipales para acoger a migrantes en un borrador de decreto sin haber consultado previamente a la Ciudad. POLÍTICA
26/08/2026 El presidente de Ceuta, Juan Vivas. El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha criticado duramente este miércoles que el Gobierno incluyera utilizar instalaciones deportivas municipales para acoger a migrantes en un borrador de decreto sin haber consultado previamente a la Ciudad. POLÍTICA
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El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha criticado duramente este miércoles que el Gobierno incluyera utilizar instalaciones deportivas municipales para acoger a migrantes en un borrador de decreto sin haber consultado previamente a la Ciudad.

En una comparecencia junto a Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, Vivas ha considerado que esta decisión supone una falta de "lealtad institucional" y ha advertido de que se opondrá al uso de estas instalaciones. "Los polideportivos no se van a utilizar para esto. Y a mí me van a tener que sacar de los polideportivos, si lo van a intentar", ha afirmado, antes de añadir que contará con "todos los que quieran venir" con él.

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La polémica ha provocado además una fuerte reacción social en la ciudad. Centenares de ceutíes se manifestaron este martes contra la utilización de los polideportivos para acoger migrantes, una posibilidad que el ministro de Política Territorial y coordinador del mando único, Ángel Víctor Torres, matizó posteriormente. Ante la presión social, Torres señaló anoche que estas instalaciones solo se utilizarían en situaciones extremas y con el consenso previo de la Ciudad.

Vivas ha defendido que Ceuta ya ha asumido suficientes espacios y ha recordado que la crisis ha afectado a otros equipamientos y zonas de uso ciudadano. "Ceuta se ha quedado sin feria, sin parques urbanos, sin parques infantiles. Ahora, ¿qué pasa, que también se tiene que quedar sin polideportivos?", ha planteado.

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Para el presidente, la prioridad debe ser buscar soluciones que no añadan "más anormalidad sobre la anormalidad ya existente" y, sobre todo, avanzar en el retorno de los migrantes que llegaron durante la entrada masiva. "Cuando la solución está en el retorno, que retornen, que pongan medios, que hagan un plan, que lo conozcamos", ha defendido.

Frente a los polideportivos, Vivas ha explicado que la Ciudad ha propuesto al Gobierno central distintos emplazamientos para acoger temporalmente a migrantes, priorizando espacios alejados de los núcleos residenciales.

Entre ellos ha señalado especialmente la zona del Tarajal, próxima a la frontera, que considera "idónea" para instalar estos dispositivos. La propuesta de la Ciudad busca, según ha explicado, evitar que los recursos de acogida se ubiquen en zonas residenciales y minimizar el impacto sobre la vida cotidiana de los ceutíes.

Vivas ha insistido en que la Ciudad está dispuesta a colaborar, pero ha reclamado que las decisiones se adopten mediante diálogo y con respeto a las competencias de cada administración. "No me estoy defendiendo yo, estoy defendiendo a Ceuta", ha concluido.

QUE EL ESTADO SE HAHA CARGO DE LOS MENORES

Por otro lado, Vivas pedirá al Estado que se haga cargo de los menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva registrada el pasado 30 de julio. Lo hará durante la primera reunión del Comité de Situación, que presidirá esta tarde el coordinador del Mando Único, Ángel Víctor Torres, y a la que acudirá la ministra de Migraciones, Elma Saiz.

"Nosotros no tenemos capacidad para acoger a 3.500 ni a 4.000 menores. Y vamos a pedir que sea el Estado quien se haga cargo de esto", ha asegurado Vivas, que ha cuestionado que una administración de las dimensiones de Ceuta pueda asumir la atención de miles de menores llegados como consecuencia de la entrada masiva.

El presidente ceutí ha vinculado esta petición directamente con la responsabilidad del Estado en el control de las fronteras. "¿Quién es competente y quién es, en todo caso, responsable de que se haya producido una entrada masiva en Ceuta que ha supuesto una vulneración de la integridad de las fronteras y de la integridad territorial?", ha planteado.

Vivas ha insistido en que la Ciudad continuará reclamando al Gobierno de la Nación y al mando único medidas para recuperar la normalidad. Este miércoles está prevista la constitución del comité de seguimiento del mando único, ante el que el presidente trasladará nuevamente sus reivindicaciones. También ha anunciado que la Ciudad recurrirá a las Cortes Generales, al Poder Judicial y a las instituciones europeas para exponer la situación de Ceuta.

MÁS MEDIOS

El presidente de la Ciudad ha reclamado además un refuerzo de los medios estatales destinados a gestionar la situación migratoria. Entre las necesidades que le han trasladado personas conocedoras de la materia ha citado la incorporación de más funcionarios de Extranjería, Policía Nacional, intérpretes, jueces y fiscales, así como el traslado a Ceuta de la Unidad de Asilo y Refugio y la creación de un órgano judicial específico para abordar los procedimientos derivados de la crisis.

"Que se haga", ha reclamado Vivas, que ha considerado que la dimensión de lo ocurrido exige una movilización extraordinaria de recursos. "¿Qué tiene que pasar en España para que haya una movilización de los recursos suficientes para atender una vulneración de su integridad territorial?", se ha preguntado.

El presidente ha asegurado que el Gobierno de la Ciudad seguirá empleando "todas las capacidades, todos los medios, hasta el último aliento" para que Ceuta recupere la normalidad "cuanto antes".

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EuropaPress

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