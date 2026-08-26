Víctimas de la dana se concentrarán en València porque "la memoria no se va de vacaciones"

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València, 26 ago (EFE).- Las asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024, junto a movimientos sociales, los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción y el Acord Social Valencià, han convocado una concentración este sábado en València para reclamar la supresión del aforamiento del expresident de la Generalitat Carlos Mazón.

"La memoria no se va de vacaciones", han señalado este miércoles desde la organización de la movilización, que tendrá lugar a las 19 horas en la plaza de la Virgen de València, junto al Palau de la Generalitat, en el día en que se cumplen 22 meses de las inundaciones en las que murieron 231 personas en la provincia de Valencia.

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La concentración se convoca "porque 22 meses después quedan muchas preguntas sin respuesta", como "por qué la alerta llegó tan tarde, quién responde por lo que no se hizo, cuántas vidas se habrían podido salvar, cuántos minutos vale una vida o por qué Mazón conserva su acta de diputado", han señalado en un comunicado.

Desde la organización han recordado que, durante todo este tiempo, el pueblo valenciano se ha organizado para salir a la calle cada mes a "denunciar la negligencia de Mazón y de su Consell", que conllevó que una de las catástrofes naturales más grandes de la Comunitat Valenciana "se convirtiera en una catástrofe humana". EFE

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