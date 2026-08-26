Una veintena de medios lucha contra un incendio forestal en Salas de Bureba (Burgos)

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Burgos, 26 ago (EFE).- Una veintena de medios aéreos y terrestres lucha contra un incendio forestal que se ha originado este miércoles en Salas de Bureba (Burgos) y que se ha declarado de nivel 1 dentro del índice de gravedad potencial (IGR) por la posibilidad de que pueda afectar a masas arboladas de más de treinta hectáreas.

El fuego se ha originado este miércoles poco antes de las cuatro de la tarde y algo más de una hora y media después se ha elevado su nivel de riesgo, también basado en la posibilidad de que el incendio pueda ocasionar leves restricciones para la población o leve afección a infraestructuras, según ha informado la Consejería de Medio Ambiente y Energía de la Junta de Castilla y León.

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De momento se desconoce tanto las causas como la superficie afectada por este incendio en el que trabajan un técnico, cuatro agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, tres autobombas, un buldócer, tres brigadas helitransportadas y tres helicópteros. EFE