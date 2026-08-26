Últimos retoques a 'Cobilandia', el espectáculo navideño en casa de un vecino de Toledo

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Diego Albaladejo Álvarez

Cobisa (Toledo), 26 ago (EFE).- Cuando faltan cuatro meses para Navidad, un vecino de Cobisa (Toledo) está dando los últimos retoques a lo que será la iluminación de su vivienda, que ya se conoce como 'Cobilandia' y que este año contará con más de 50.000 luces led en un espectáculo visual y musical gratuito que cada día atrae a centenares de personas.

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"Mi día a día es la Navidad; llevo desde enero trabajando, soldando luces y creando nuevos personajes que van este año y todavía me queda un mes de programación", ha explicado a EFE este vecino, Gino García.

Gaditano, de Jerez de la Frontera, Gino lleva 13 años afincado en Toledo y ya cuando vivía en otra localidad cercana, en Nambroca, empezó a decorar su casa con luces, al igual que hizo en su primer año en Cobisa. Pero al siguiente año dio un paso más y creó un espectáculo que sus vecinos bautizaron como 'Cobilandia' y que en este 2026 alcanza su segunda edición consecutiva.

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Una vez concluya todo el proceso creativo, a principios de octubre tiene previsto empezar la colocación de todos los elementos exteriores y el 21 de noviembre, a las 19:00 horas, será la gran inauguración, que dará paso a más de 40 días de espectáculos, con dos pases diarios gratuitos.

El éxito del pasado año ha llevado a Gino a tirar la casa por la ventana ya que ha duplicado las 25.000 led que puso entonces hasta superar las 50.000 actuales, más de 200 metros de cables y un equipo de iluminación que pasa de 10 a 30 elementos, con cabezas móviles, máquinas de humo "y más sorpresas".

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Aunque no ha querido desvelar en qué consistirá el nuevo espectáculo, Gino ha apuntado que habrá muchos elementos nuevos y que a los personajes que creó (Brilli Brilli, Calambre y Beto) se suman otros, en un espectáculo que se amplía hasta los 15 minutos y que tendrá cuatro canciones, en lugar de una.

El resto de la música creada para 'Cobilandia', "muy pegadiza y bailable", se reunirá en una lista de reproducción que se podrá descargar "a través de un código QR o de las redes sociales que este año vamos a abrir para que los niños la escuchen".

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En 2025 Gino calcula que pasaron más de 5.000 personas a ver los espectáculos, algunos días más de 200 se reunían frente a su casa.

Ha valorado también la respuesta de sus vecinos y de todo el pueblo, que en la calle o el supermercado le preguntan por la iluminación, y se ha mostrado especialmente ilusionado por las cartas de los pequeños: "Me han dejado en el buzón cartas de niños, dándome las gracias por lo que hago, porque todas las noches pasaban por aquí; y algunas de ellas las tengo pegadas en el frigorífico y la verdad es que me motiva a seguir haciendo esto".

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El proceso de creación le ha llevado todo el año porque, con algunas excepciones, Gino ha abordado toda la tarea en solitario, investigando a través de tutoriales y comprando el material de su bolsillo, aunque lo hace poco a poco para no darse cuenta de lo que gasta, bromea.

Al contar con luces led la factura de la luz tampoco supone un problema, y Gino ha reconocido que apenas paga 10 euros más en Navidad que el resto de meses del año.

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Además, muchos de los elementos decorativos son reciclados, como un gran árbol de Navidad hecho de botellas de plástico, bastones de caramelo elaborados a partir de tuberías o paquetes de regalo que en su interior tienen perchas. EFE

(Foto) (Vídeo)