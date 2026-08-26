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Últimos retoques a 'Cobilandia', el espectáculo navideño en casa de un vecino de Toledo

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Diego Albaladejo Álvarez

Cobisa (Toledo), 26 ago (EFE).- Cuando faltan cuatro meses para Navidad, un vecino de Cobisa (Toledo) está dando los últimos retoques a lo que será la iluminación de su vivienda, que ya se conoce como 'Cobilandia' y que este año contará con más de 50.000 luces led en un espectáculo visual y musical gratuito que cada día atrae a centenares de personas.

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"Mi día a día es la Navidad; llevo desde enero trabajando, soldando luces y creando nuevos personajes que van este año y todavía me queda un mes de programación", ha explicado a EFE este vecino, Gino García.

Gaditano, de Jerez de la Frontera, Gino lleva 13 años afincado en Toledo y ya cuando vivía en otra localidad cercana, en Nambroca, empezó a decorar su casa con luces, al igual que hizo en su primer año en Cobisa. Pero al siguiente año dio un paso más y creó un espectáculo que sus vecinos bautizaron como 'Cobilandia' y que en este 2026 alcanza su segunda edición consecutiva.

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Una vez concluya todo el proceso creativo, a principios de octubre tiene previsto empezar la colocación de todos los elementos exteriores y el 21 de noviembre, a las 19:00 horas, será la gran inauguración, que dará paso a más de 40 días de espectáculos, con dos pases diarios gratuitos.

El éxito del pasado año ha llevado a Gino a tirar la casa por la ventana ya que ha duplicado las 25.000 led que puso entonces hasta superar las 50.000 actuales, más de 200 metros de cables y un equipo de iluminación que pasa de 10 a 30 elementos, con cabezas móviles, máquinas de humo "y más sorpresas".

Aunque no ha querido desvelar en qué consistirá el nuevo espectáculo, Gino ha apuntado que habrá muchos elementos nuevos y que a los personajes que creó (Brilli Brilli, Calambre y Beto) se suman otros, en un espectáculo que se amplía hasta los 15 minutos y que tendrá cuatro canciones, en lugar de una.

El resto de la música creada para 'Cobilandia', "muy pegadiza y bailable", se reunirá en una lista de reproducción que se podrá descargar "a través de un código QR o de las redes sociales que este año vamos a abrir para que los niños la escuchen".

En 2025 Gino calcula que pasaron más de 5.000 personas a ver los espectáculos, algunos días más de 200 se reunían frente a su casa.

Ha valorado también la respuesta de sus vecinos y de todo el pueblo, que en la calle o el supermercado le preguntan por la iluminación, y se ha mostrado especialmente ilusionado por las cartas de los pequeños: "Me han dejado en el buzón cartas de niños, dándome las gracias por lo que hago, porque todas las noches pasaban por aquí; y algunas de ellas las tengo pegadas en el frigorífico y la verdad es que me motiva a seguir haciendo esto".

El proceso de creación le ha llevado todo el año porque, con algunas excepciones, Gino ha abordado toda la tarea en solitario, investigando a través de tutoriales y comprando el material de su bolsillo, aunque lo hace poco a poco para no darse cuenta de lo que gasta, bromea.

Al contar con luces led la factura de la luz tampoco supone un problema, y Gino ha reconocido que apenas paga 10 euros más en Navidad que el resto de meses del año.

Además, muchos de los elementos decorativos son reciclados, como un gran árbol de Navidad hecho de botellas de plástico, bastones de caramelo elaborados a partir de tuberías o paquetes de regalo que en su interior tienen perchas. EFE

(Foto) (Vídeo)

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