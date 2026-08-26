Espana agencias

Tradición andalusí y mallorquina para abrir y cerrar Culinary Cinema en San Sebastián

Guardar

San Sebastián, 26 ago (EFE).- Cine y gastronomía volverán a unirse en el 74 Festival de San Sebastián, que ha elegido cinco títulos para la sección Culinary Cinema, cuatro de ellos en estreno mundial, que se acercarán a la cocina andalusí y mallorquina, al chef Pedro Subijana, a los vinos de Borgoña y a la exclusividad de un restaurante japonés para seis comensales.

'Noor: Cocinar pasados posibles', del madrileño Carlos Velasco y la taiwanesa Kate Hu, inaugurará este especial apartado del Zinemaldia, en el que a las proyecciones les siguen cenas temáticas, de las que se encargarán reconocidos cocineros y que tendrán lugar entre el 22 y el 25 de septiembre.

PUBLICIDAD

El director del certamen donostiarra, José Luis Rebordinos, ha presentado este miércoles en rueda de prensa las películas seleccionadas junto a Joxe Mari Aizega, director del Basque Culinary Center (BCC), entidad que organiza el ciclo junto al festival.

El documental de apertura explora cómo Paco Morales y Paola Gaulandi reinterpretan la herencia de Al-Ándalus a través de la alta cocina en el restaurante Noor de Córdoba, con tres estrellas Michelin.

PUBLICIDAD

Ambos cocineros trasladarán a su cena cinematográfica su particular mirada sobre la cocina andalusí, basada en la investigación histórica y cultural y en la reinterpretación contemporánea de recetas, sabores y tradiciones de Al-Ándalus.

Culinary Cinema se clausurará con 'Mallorca, un recetario', de Pablo Bujosa Martínez, que plantea un recorrido por varios pueblos de aquella isla para difundir su cocina tradicional a través de platos elaborados durante generaciones con los productos de temporada de la zona.

La cena que acompaña a este filme, que se proyectará el día 25, la elaborarán Maria Solivellas, de Ca na Toneta y Celler Tonet, y Andreu Genestra, del restaurante que lleva su nombre, quienes mostrarán de esta forma su vínculo con la cocina mallorquina y el territorio, con el que ponen de relieve el producto local, la tradición y la memoria gastronómica de la isla.

El 23 de septiembre, habrá doble proyección, las de 'MITAMI. The Mariage of Sushi', del japonés Keita Ideno y el australiano Ivan Kovac, y la de 'Burgundy', de los estadounidenses Michael Sweck y Gregory Kershaw, una mezcla de ficción con elementos de no ficción y algo de irreverencia, que pasará antes por el Festival de Venecia y que se adentra en la cultura del vino en la región francesa de Borgoña, donde la tradición pervive en apasionados rituales de lujo y placer.

'MITANI. The Mariage of Sushi', por su parte, es un documental que se sumerge en el mundo de Yasuhiko Mitani, dueño de un exclusivo restaurante de sushi de Tokio para solo seis comensales y que cuenta con una lista de espera de cuatro años.

El propio Yasuhiko Mitani ofrecerá una cena esa misma noche en el GOe Tech Center del BCC, en esta ocasión para dieciséis comensales, un carácter exclusivo que elevará su precio a 175 euros, muy por encima de los 90 euros que costarán el resto, como la que prepararán el mismo día Álex Lizarraga, Édgar Jiménez, Antonio y Antonio Belotti, que regentan restaurantes en San Sebastián y prepararán platos de inspiración francesa acompañados de vinos de importantes bodegas de Borgoña.

Culinary Cinema también mirará a casa, en esta ocasión a uno de los fundadores de la nueva cocina vasca, con 'Subijana, más allá de un bigote', de Jorge Fernández Mayoral y Jesús Javier Ruiz Aquerreta, un relato íntimo y personal del chef guipuzcoano Pedro Subijana.

Eneko Atxa, de Azurmendi; Roberto Ruiz, de HIKA; Edorta Lamo, de ARREA!; y David Yárnoz, de Molino de Urdániz, se encargarán de la elaboración de la cena, que culminará con postres de Armintz Gorrotxategi, cuarta generación de la histórica saga de maestros chocolateros Gorrotxategi de Tolosa. EFE

(Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora política y crisis de Ceuta y Marruecos, en directo: el Congreso adelanta la comparecencia de Sánchez sobre Ceuta y la fija para el 3 de septiembre

Así lo ha solicitado el Gobierno a unas horas de que la Diputación Permanente del Congreso debata este miércoles la propuesta del PP para que Sánchez sea llamado a comparecer urgentemente

Última hora política y crisis de Ceuta y Marruecos, en directo: el Congreso adelanta la comparecencia de Sánchez sobre Ceuta y la fija para el 3 de septiembre

“El Gobierno opta por una vía más dura en política migratoria de lo que exige la UE”: las críticas a las nuevas leyes de asilo y extranjería

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado denuncia que los anteproyectos del Ejecutivo suponen un riesgo para la garantía del derecho de asilo y el respeto a los derechos humanos

“El Gobierno opta por una vía más dura en política migratoria de lo que exige la UE”: las críticas a las nuevas leyes de asilo y extranjería

Un estudio sobre la alimentación en la menopausia utiliza datos obtenidos en hombres: “No hay evidencia científica para mujeres mayores de 40 años”

El estudio, actualmente retirado por la Aesan, no alertaba de esta limitación en su investigación

Un estudio sobre la alimentación en la menopausia utiliza datos obtenidos en hombres: “No hay evidencia científica para mujeres mayores de 40 años”

Receta de carne desmechada, un clásico de la cocina caribeña muy fácil de preparar en casa

En esta receta colombiana, la carne de ternera se cocina a fuego lento hasta conseguir una textura tierna que podamos deshilachar, para luego mezclar con un clásico hogao que multiplicará su sabor

Receta de carne desmechada, un clásico de la cocina caribeña muy fácil de preparar en casa

El verano todavía no ha terminado: los mejores destinos de playa para viajar con niños este septiembre

Desde las calas protegidas de Menorca hasta las lagunas de Creta, una selección de destinos costeros combina seguridad en el baño, servicios familiares y precios de temporada baja

El verano todavía no ha terminado: los mejores destinos de playa para viajar con niños este septiembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora política y crisis de Ceuta y Marruecos, en directo: el Congreso adelanta la comparecencia de Sánchez sobre Ceuta y la fija para el 3 de septiembre

Última hora política y crisis de Ceuta y Marruecos, en directo: el Congreso adelanta la comparecencia de Sánchez sobre Ceuta y la fija para el 3 de septiembre

Interpol detiene a Alex Hamlyn, el empresario vasco que custodia las reservas petroleras del Estado, por sobornar a policías

Qué es y cómo funciona la Comisión de Secretos Oficiales que pide Feijóo para conocer la actuación del CNI en la crisis de Ceuta

Dos menores encuentran muertos a sus padres en el jacuzzi de su casa en Cullera, Valencia

Ya es oficial el mando único en Ceuta: el Gobierno habilita cinco polideportivos e infraestructuras estatales para acoger migrantes

ECONOMÍA

La naviera gallega Mar de Ons prometió descuentos a personas con discapacidad y la Justicia confirma que no cumplió: se enfrenta a un expediente sancionador

La naviera gallega Mar de Ons prometió descuentos a personas con discapacidad y la Justicia confirma que no cumplió: se enfrenta a un expediente sancionador

Los españoles necesitamos pedir 10.000 euros más de hipoteca que hace un año: el préstamo medio para comprar una vivienda alcanza los 178.365 euros

España, paraíso de la inversión hotelera en Europa: solo Reino Unido la supera y casi la mitad del dinero va a hoteles de lujo

Este es el precio de la gasolina este 26 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Este país pagará casi 50.000 euros a los padres que tengan hijos para impulsar la natalidad

DEPORTES

El Real Madrid, un equipo en construcción: Mourinho vuelve al Bernabéu 13 años después con siete bajas y la presión de ganar

El Real Madrid, un equipo en construcción: Mourinho vuelve al Bernabéu 13 años después con siete bajas y la presión de ganar

La Fórmula 3 prueba el GP de Madrid y los pilotos opinan: “Es una pista realmente divertida”

Hamilton declara la guerra a Ferrari y se ve obligado a entonar el ‘mea culpa’ después: “En el calor del momento, la frustración puede salir”

Los últimos movimientos que pretende hacer el Atlético de Madrid en el mercado: dos fichajes in extremis y cuatro salidas

Balde quiere salir del FC Barcelona: el fichaje de Joao Cancelo y la irrupción de Xavi Espart decantan la decisión del jugador