Tradición andalusí y mallorquina para abrir y cerrar Culinary Cinema en San Sebastián

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San Sebastián, 26 ago (EFE).- Cine y gastronomía volverán a unirse en el 74 Festival de San Sebastián, que ha elegido cinco títulos para la sección Culinary Cinema, cuatro de ellos en estreno mundial, que se acercarán a la cocina andalusí y mallorquina, al chef Pedro Subijana, a los vinos de Borgoña y a la exclusividad de un restaurante japonés para seis comensales.

'Noor: Cocinar pasados posibles', del madrileño Carlos Velasco y la taiwanesa Kate Hu, inaugurará este especial apartado del Zinemaldia, en el que a las proyecciones les siguen cenas temáticas, de las que se encargarán reconocidos cocineros y que tendrán lugar entre el 22 y el 25 de septiembre.

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El director del certamen donostiarra, José Luis Rebordinos, ha presentado este miércoles en rueda de prensa las películas seleccionadas junto a Joxe Mari Aizega, director del Basque Culinary Center (BCC), entidad que organiza el ciclo junto al festival.

El documental de apertura explora cómo Paco Morales y Paola Gaulandi reinterpretan la herencia de Al-Ándalus a través de la alta cocina en el restaurante Noor de Córdoba, con tres estrellas Michelin.

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Ambos cocineros trasladarán a su cena cinematográfica su particular mirada sobre la cocina andalusí, basada en la investigación histórica y cultural y en la reinterpretación contemporánea de recetas, sabores y tradiciones de Al-Ándalus.

Culinary Cinema se clausurará con 'Mallorca, un recetario', de Pablo Bujosa Martínez, que plantea un recorrido por varios pueblos de aquella isla para difundir su cocina tradicional a través de platos elaborados durante generaciones con los productos de temporada de la zona.

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La cena que acompaña a este filme, que se proyectará el día 25, la elaborarán Maria Solivellas, de Ca na Toneta y Celler Tonet, y Andreu Genestra, del restaurante que lleva su nombre, quienes mostrarán de esta forma su vínculo con la cocina mallorquina y el territorio, con el que ponen de relieve el producto local, la tradición y la memoria gastronómica de la isla.

El 23 de septiembre, habrá doble proyección, las de 'MITAMI. The Mariage of Sushi', del japonés Keita Ideno y el australiano Ivan Kovac, y la de 'Burgundy', de los estadounidenses Michael Sweck y Gregory Kershaw, una mezcla de ficción con elementos de no ficción y algo de irreverencia, que pasará antes por el Festival de Venecia y que se adentra en la cultura del vino en la región francesa de Borgoña, donde la tradición pervive en apasionados rituales de lujo y placer.

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'MITANI. The Mariage of Sushi', por su parte, es un documental que se sumerge en el mundo de Yasuhiko Mitani, dueño de un exclusivo restaurante de sushi de Tokio para solo seis comensales y que cuenta con una lista de espera de cuatro años.

El propio Yasuhiko Mitani ofrecerá una cena esa misma noche en el GOe Tech Center del BCC, en esta ocasión para dieciséis comensales, un carácter exclusivo que elevará su precio a 175 euros, muy por encima de los 90 euros que costarán el resto, como la que prepararán el mismo día Álex Lizarraga, Édgar Jiménez, Antonio y Antonio Belotti, que regentan restaurantes en San Sebastián y prepararán platos de inspiración francesa acompañados de vinos de importantes bodegas de Borgoña.

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Culinary Cinema también mirará a casa, en esta ocasión a uno de los fundadores de la nueva cocina vasca, con 'Subijana, más allá de un bigote', de Jorge Fernández Mayoral y Jesús Javier Ruiz Aquerreta, un relato íntimo y personal del chef guipuzcoano Pedro Subijana.

Eneko Atxa, de Azurmendi; Roberto Ruiz, de HIKA; Edorta Lamo, de ARREA!; y David Yárnoz, de Molino de Urdániz, se encargarán de la elaboración de la cena, que culminará con postres de Armintz Gorrotxategi, cuarta generación de la histórica saga de maestros chocolateros Gorrotxategi de Tolosa. EFE

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