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Torres subraya que en ningún caso el CNI avisó de una entrada masiva de migrantes en Ceuta

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Madrid, 26 ago (EFE).- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha respaldado este miércoles la versión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que asegura que ningún informe del CNI alertó de una entrada masiva de inmigrantes en Ceuta como la que se produjo a finales de julio.

Marlaska respondió así tras las afirmaciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que afirmó en el Congreso que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) informó a las fuerzas de seguridad sobre la situación en Ceuta.

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"Se reporta todos los días la situación. Había habido un aumento de unas 1.000 personas en siete días, pero ningún caso hubo ninguna comunicación de que íbamos a tener una llegada de decenas de miles de personas a Ceuta", ha afirmado Torres en una entrevista con la Cadena Ser.

Torres, quien ha asumido la dirección del mando único para la crisis en la ciudad autónoma, se ha posicionado con la versión que ofreció Marlaska en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, quien subrayó que no hubo ningún informe que "atisbara" la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio.

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"Si hubiésemos tenido constancia de que se iba a producir una llegada de decenas de miles de personas, automáticamente la actuación tendría que haber sido otra", ha señalado Torres.

El director del mando único para la crisis en Ceuta ha indicado que no se conoce "con exactitud" el número de personas que permanecen en la ciudad autónoma al no estar todos filiados, si bien ha precisado que hay 1.410 menores contabilizados pero quedan más "sin filiar". EFE

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