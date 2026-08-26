Sánchez propone comparecer en el Congreso el día 9 para informar de la gestión en Ceuta

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(Actualiza la información NA3047 con la fecha propuesta para la comparecencia)

Madrid, 26 ago (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado formalmente comparecer ante el Pleno del Congreso para informar sobre la gestión del Ejecutivo ante la entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado 30 de julio y ha propuesto a los grupos parlamentarios hacerlo el día 9 de septiembre.

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Su comparecencia, según la fecha avanzada por fuentes del Ejecutivo, tendría así lugar en el primer pleno del periodo ordinario de sesiones del Congreso.

El Gobierno ha presentado la solicitud de comparecencia de Sánchez el mismo día en el que la Diputación Permanente de la Cámara -el órgano encargado de ordenar el trabajo parlamentario fuera del periodo de sesiones- debate y vota catorce iniciativas presentadas por el PP para que el presidente y once ministros acudan de forma urgente al Congreso.

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Este miércoles el BOE ha publicado además el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros que declara la "situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad de Ceuta", con un mando único y comité de crisis, que estará vigente en principio hasta el 31 de diciembre.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, asumirá el mando único de la gestión de la crisis a través de un órgano que coordinará a once ministerios con la ciudad autónoma.

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Sobre esa gestión y las actuaciones previas realizadas por el Ejecutivo ante la crisis migratoria en Ceuta informará el presidente del Gobierno al pleno del Congreso en la fecha que fije la cámara. EFE