Sánchez pide comparecer en el Congreso para informar de la gestión en Ceuta

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Madrid, 26 ago (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado comparecer ante el Pleno del Congreso para informar sobre la gestión del Ejecutivo y sus actuaciones tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado 30 de julio.

El Gobierno ha presentado la solicitud de comparecencia de Sánchez el mismo día en el que el BOE ha publicado el real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros que declara la "situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad de Ceuta", con un mando único y comité de crisis, que estará vigente en principio hasta el 31 de diciembre.

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El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, asumirá el mando único de la gestión de la crisis a través de un órgano que coordinará a once ministerios con la ciudad autónoma.

Sobre esa gestión y las actuaciones previas realizadas por el Ejecutivo ante la crisis migratoria en Ceuta informará el presidente del Gobierno al pleno del Congreso en la fecha que fije la cámara. EFE

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