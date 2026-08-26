Miguel Rubio regresa a Valladolid "con más madurez y experiencia"

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Valladolid, 26 ago (EFE).- El nuevo jugador del Real Valladolid, Miguel Rubio, ha señalado este miércoles, en rueda de prensa, que regresa al club en el que estuvo cuando era un niño "con más madurez y experiencia", lo que pondrá al servicio del grupo, para ayudar en lo que pueda a los más jóvenes.

Rubio ha querido mostrar su agradecimiento por el "interés y confianza" que le mostraron desde la entidad blanquivioleta, y que ha sido clave para su vuelta, ya que considera que en Valladolid va a poder tener "más oportunidades de jugar" que en el Espanyol, club del que procede.

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"Cuando estuve en el filial, soñaba con poder jugar en el primer equipo, y lo voy a hacer, años después, siendo ya un hombre, habiendo acumulado partidos, situaciones, con conocimiento de la categoría. Además, este es un club en el que hay un gran número de profesionales en todos los ámbitos y buenas instalaciones, que propician el crecimiento de los jugadores", ha detallado.

Desde esa primera época en Valladolid, ha comprobado que "ha habido cambios, más modernización, y se afronta una etapa completamente diferente, con una presidencia diferente y una dinámica diferente".

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"Todo ello respaldado por un gran club, ciudad y afición, que hacen que los jugadores sepamos dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir, porque el Real Valladolid merece estar más arriba, en Primera, y hay que hacer todo lo posible para conseguirlo", ha añadido.

Ha tenido claro que quería volver al José Zorrilla desde que, hace unas semanas, el club mostró su interés por él, y, puesto que lo que quería es jugar, ser feliz y sentirse importante, considera que es el lugar adecuado para tener minutos y demostrar su calidad.

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Además, no tiene problema en asumir ese rol de líder, al tener más veteranía en un equipo muy joven, y "guiar a las nuevas generaciones, ayudándoles en todo lo posible", ya que considera que "hay gente con mucha calidad y nivel, para hacer un buen año".

También ha aclarado por qué ha entrenado con una máscara en la cara: "Tenía algunas fracturas en la nariz y pasé por quirófano durante las vacaciones, por lo que ya estoy totalmente recuperado, pero por precaución y seguridad, la llevaré durante un tiempo".

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Asimismo, ha comentado que conoce al entrenador, Fran Escribá, de su etapa en Granada, y está "contento" de volver a unirse a él, "ya que es un gran profesional, ambicioso y competitivo, y muy adecuado para este proyecto, para hacer que el equipo funcione", ha matizado.

Es consciente de que tiene compañeros que han demostrado ya su valía en defensa, como David Torres, con el que coincidió en el Promesas, pero espera aprender de ellos, competir y tratar de ganarse un puesto en el once inicial, con trabajo y esfuerzo". EFE

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