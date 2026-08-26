Espana agencias

Medio centenar de heridos tras una explosión de pirotecnia en fiestas de Noáin (Navarra)

Guardar

Pamplona, 26 ago (EFE).- Medio centenar de personas han resultado heridas este miércoles tras la explosión accidental de pirotecnia en el inicio de las fiestas de Noáin (Navarra), de las que tan solo una de las tres que han sido hospitalizadas permanece en el Hospital Universitario de Navarra (HUN).

El incidente se ha producido durante el inicio de las fiestas en el interior del balcón del Ayuntamiento, donde, según ha señalado la Guardia Civil, encargada de investigar el suceso, varios cohetes han prendido de forma accidental, lo que ha provocado una fuerte explosión en una zona especialmente concurrida debido a la gran multitud de personas que se encontraba congregada en el lugar para presenciar el lanzamiento del chupinazo.

PUBLICIDAD

Tras la explosión se ha desplegado un amplio dispositivo asistencial y preventivo con dotaciones sanitarias trasladadas de urgencia que han atendido a medio centenar de personas afectadas por el impacto de la detonación, y han realizado un triaje médico prioritario.

En el centro de salud de Noáin se ha atendido a 47 personas con lesiones leves, como dolores de oído y quemaduras. Ninguna de ellas ha precisado traslado al hospital.

PUBLICIDAD

Por otra parte, tres hombres sí han tenido que ser trasladados al Hospital Universitario de Navarra para su valoración y atención especializada. Dos de ellos, con quemaduras en las extremidades inferiores, han recibido el alta, y el tercero continúa ingresado con quemaduras en las manos.

Los agentes de la Guardia Civil han asegurado el perímetro de seguridad en torno al edificio consistorial para garantizar la labor asistencial y han iniciado la toma de declaraciones a los testigos presenciales.

Asimismo, han comenzado la correspondiente inspección técnica ocular en el interior del balcón para esclarecer los motivos exactos por los que se inició la ignición del material pirotécnico.

"Una vez atendida la emergencia y garantizada la seguridad, el Ayuntamiento del Valle de Elorz, al que pertenece Noáin, ha afirmado en un comunicado que las fiestas continúan con su programación prevista y "con total normalidad".

El Consistorio también ha querido "trasladar un mensaje de tranquilidad a toda la ciudadanía y, especialmente, a las personas afectadas y a sus familias, al tiempo que agradece la colaboración y comprensión de todos los vecinos y visitantes". EFE

(foto) (video)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 26 agosto

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 26 agosto

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 26 agosto

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 26 agosto

Los jóvenes cambian las reglas del trabajo: el sueldo ya no les basta y exigen nuevas condiciones para quedarse en una empresa

Flexibilidad real, propósito y oportunidades de crecimiento a corto plazo ganan peso entre los menores de 30 años, que ya representan el 15,1% de la fuerza laboral española

Los jóvenes cambian las reglas del trabajo: el sueldo ya no les basta y exigen nuevas condiciones para quedarse en una empresa

Hawái busca voluntarios para cuidar cerditos en un santuario: ofrecen alojamiento gratis a cambio de trabajar 20 horas semanales

Una organización sin ánimo de lucro ofrece la posibilidad de vivir en un entorno rural y formar parte de un proyecto de bienestar animal

Hawái busca voluntarios para cuidar cerditos en un santuario: ofrecen alojamiento gratis a cambio de trabajar 20 horas semanales

Última hora política y crisis de Ceuta y Marruecos, en directo: Ceuta propone al Estado ampliar la capacidad de acogida y habilitar 11.300 plazas para migrantes y evitar el uso de polideportivos

Así lo ha solicitado el Gobierno a unas horas de que la Diputación Permanente del Congreso debata este miércoles la propuesta del PP para que Sánchez sea llamado a comparecer urgentemente

Última hora política y crisis de Ceuta y Marruecos, en directo: Ceuta propone al Estado ampliar la capacidad de acogida y habilitar 11.300 plazas para migrantes y evitar el uso de polideportivos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora política y crisis de Ceuta y Marruecos, en directo: Ceuta propone al Estado ampliar la capacidad de acogida y habilitar 11.300 plazas para migrantes y evitar el uso de polideportivos

Última hora política y crisis de Ceuta y Marruecos, en directo: Ceuta propone al Estado ampliar la capacidad de acogida y habilitar 11.300 plazas para migrantes y evitar el uso de polideportivos

Jucil reclama a Interior más medios marítimos para los guardias civiles en Murcia ante el aumento de pateras: dos de las cuatro embarcaciones están “fuera de servicio”

Más de 40 heridos tras una explosión de material pirotécnico en Noáin (Navarra) durante el chupinazo de las fiestas: “Ha prendido todos los cohetes a la vez”

Interpol detiene a Alex Hamlyn, el empresario vasco que custodia las reservas petroleras del Estado, por sobornar a policías

Qué es y cómo funciona la Comisión de Secretos Oficiales que pide Feijóo para conocer la actuación del CNI en la crisis de Ceuta

ECONOMÍA

Los jóvenes cambian las reglas del trabajo: el sueldo ya no les basta y exigen nuevas condiciones para quedarse en una empresa

Los jóvenes cambian las reglas del trabajo: el sueldo ya no les basta y exigen nuevas condiciones para quedarse en una empresa

Viajar para la foto: cuatro de cada diez turistas reconocen que eligen un destino solo para presumir en TikTok o Instagram

Cuatro hoteles de Madrid venden sus muebles a precio de ‘ganga’: lámparas, sillones, mesas o espejos desde 9,99 euros

Elisa Cardona, abogada: “Para divorciarte no necesitas que tu pareja esté de acuerdo”

La red eléctrica no está preparada para la nueva vivienda: la falta de infraestructura retrasará más de 80.000 construcciones

DEPORTES

El exjugador del Real Madrid Kyle Singler vuelve a compartir un preocupante video: “Mi vida corre peligro”

El exjugador del Real Madrid Kyle Singler vuelve a compartir un preocupante video: “Mi vida corre peligro”

El FC Barcelona suspende el homenaje a los campeones del mundo por un “acto de exaltación de la estelada”

Carlos Alcaraz, tras el dobles mixto en el US Open: “Estoy jugando al lado de la única e inigualable Serena Williams”

El Real Madrid, un equipo en construcción: Mourinho vuelve al Bernabéu 13 años después con siete bajas y la presión de ganar

La Fórmula 3 prueba el GP de Madrid y los pilotos opinan: “Es una pista realmente divertida”