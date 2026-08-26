Medio centenar de heridos tras una explosión de pirotecnia en fiestas de Noáin (Navarra)

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Pamplona, 26 ago (EFE).- Medio centenar de personas han resultado heridas este miércoles tras la explosión accidental de pirotecnia en el inicio de las fiestas de Noáin (Navarra), de las que tan solo una de las tres que han sido hospitalizadas permanece en el Hospital Universitario de Navarra (HUN).

El incidente se ha producido durante el inicio de las fiestas en el interior del balcón del Ayuntamiento, donde, según ha señalado la Guardia Civil, encargada de investigar el suceso, varios cohetes han prendido de forma accidental, lo que ha provocado una fuerte explosión en una zona especialmente concurrida debido a la gran multitud de personas que se encontraba congregada en el lugar para presenciar el lanzamiento del chupinazo.

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Tras la explosión se ha desplegado un amplio dispositivo asistencial y preventivo con dotaciones sanitarias trasladadas de urgencia que han atendido a medio centenar de personas afectadas por el impacto de la detonación, y han realizado un triaje médico prioritario.

En el centro de salud de Noáin se ha atendido a 47 personas con lesiones leves, como dolores de oído y quemaduras. Ninguna de ellas ha precisado traslado al hospital.

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Por otra parte, tres hombres sí han tenido que ser trasladados al Hospital Universitario de Navarra para su valoración y atención especializada. Dos de ellos, con quemaduras en las extremidades inferiores, han recibido el alta, y el tercero continúa ingresado con quemaduras en las manos.

Los agentes de la Guardia Civil han asegurado el perímetro de seguridad en torno al edificio consistorial para garantizar la labor asistencial y han iniciado la toma de declaraciones a los testigos presenciales.

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Asimismo, han comenzado la correspondiente inspección técnica ocular en el interior del balcón para esclarecer los motivos exactos por los que se inició la ignición del material pirotécnico.

"Una vez atendida la emergencia y garantizada la seguridad, el Ayuntamiento del Valle de Elorz, al que pertenece Noáin, ha afirmado en un comunicado que las fiestas continúan con su programación prevista y "con total normalidad".

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El Consistorio también ha querido "trasladar un mensaje de tranquilidad a toda la ciudadanía y, especialmente, a las personas afectadas y a sus familias, al tiempo que agradece la colaboración y comprensión de todos los vecinos y visitantes". EFE

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