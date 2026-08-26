Louzán pide a los clubes trabajar “en una misma dirección” para impulsar el crecimiento

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Redacción deportes, 26 ago (EFE).- El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, animó a los dieciséis clubes que integrarán la Liga Prime Futsal 2026/27 a trabajar “en una misma dirección” para impulsar el crecimiento de la máxima categoría del fútbol sala masculino español.

Louzán presidió la reunión telemática mantenida por la RFEF con los representantes de los clubes con motivo del inicio de la nueva temporada, un encuentro en el que también participaron el secretario general federativo, Álvaro de Miguel, y el ‘manager’ general de Fútbol Sala, Mario Hernando.

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Durante la sesión se abordaron diferentes aspectos de la relación entre la Federación y los clubes, entre ellos los derechos audiovisuales, las ayudas económicas y las novedades incorporadas al sistema de ‘scouting’.

El presidente de la RFEF destacó especialmente el acuerdo audiovisual alcanzado con RTVE y DAZN, que permitirá reforzar la difusión de la Liga Prime Futsal y convertirla, según señaló, en “un ejemplo dentro del panorama deportivo audiovisual nacional”.

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El acuerdo contempla la retransmisión de los ocho partidos de cada jornada a través de DAZN, mientras que Teledeporte ofrecerá un encuentro en abierto.

La temporada arrancará oficialmente con la Supercopa de España, los días 5 y 6 de septiembre en el Palau Blaugrana de Barcelona, mientras que la Liga Prime Futsal comenzará el 11 de septiembre con los primeros encuentros del Torneo Apertura. EFE

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jmd/apa