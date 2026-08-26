Levantan el confinamiento de dos barrios de Barcelona al estabilizarse fuego de Collserola

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Barcelona, 26 ago (EFE).- Protección Civil de la Generalitat ha levantado a primera hora de este miércoles el confinamiento ordenado el martes por la tarde de los barrios de Ciutat Meridiana y Torre Baró, en el distrito de Nou Barris de Barcelona, debido al incendio forestal que se declaró ayer en la sierra de Collserola.

El incendio, que ha quedado hoy estabilizado y ha afectado, según datos provisionales, a más de 45 hectáreas, obligó a confinar a unas 15.000 personas que viven en estos dos barrios barceloneses, mientras que otros 35 vecinos de las calles Castellví y Lliçà, en el barrio de Torre Baró, fueron desalojados de manera preventiva, aunque ya pudieron volver anoche a sus casas.

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Ante la evolución favorable del fuego, Protección Civil de la Generalitat ha enviado esta mañana un nuevo Es-alert a los móviles de la población afectada, informando del fin del confinamiento.

Pese al desconfinamiento de los dos barrios, el Govern sigue pidiendo a la ciudadanía que no se acerque a la zona.

El fuego está en fase de control, con unos focos aún activos pero perimetrado, y se continuará trabajando en las próximas horas para prevenir cualquier reavivamiento y lograr darlo por controlado en las próximas horas, ha explicado esta mañana el teniente de alcalde, Albert Batlle, en declaraciones a los medios.

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Una veintena de dotaciones de Bombers de la Generalitat trabajan esta mañana junto a Bomberos de Barcelona en la extinción del incendio, junto a diversos medios aéreos. EFE