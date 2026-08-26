La Tomatina convertirá hoy Buñol en una marea roja con 150 toneladas de munición festiva

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València, 26 ago (EFE).- El reloj está a punto de finalizar su cuenta atrás y la particular munición festiva cuenta las horas para convertir al pueblo valenciano de Buñol en un mar rojo donde 22.000 personas lucharán durante una hora con 150 toneladas de tomates, 30 más que el año pasado, en su tradicional Tomatina.

Esta batalla internacional, en la que no solo se escuchará el acento valenciano sino también de todos los rincones del mundo -con especial presencia del australiano y el indio-, dejará un año más alguna de las imágenes más icónicas del verano de fiestas populares en España y contará con más de 400 periodistas y profesionales acreditados de hasta 45 medios de comunicación.

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Los tomates, esa 'artillería roja' seleccionada expresamente para la ocasión, proceden este año de Don Benito (Badajoz) y serán trasportados por las calles del centro de Buñol gracias a siete camiones que se encargarán de no dejar ninguna camiseta blanca entre los asistentes.

Con el punto perfecto de maduración -para poder ser aplastados con una mano y evitar impactos peligrosos-, los tomates esperan durante toda la noche apilados en la parte baja del municipio, custodiados a la espera del chupinazo que ocurrirá en tan solo unas horas, a las 12, como cada último miércoles de agosto.

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La Tomatina, en su 79ª edición, también pone el foco en derribar barreras y convertirse en una lucha accesible para todos, gracias a un equipo reforzado de voluntarios que asistirán y acompañarán a las personas con discapacidad, así como la incorporación de pictogramas en el recinto y la implantación de la pulsera identificativa '+ ACCESIBLE'.

Para poder llegar hasta Buñol, Renfe ofrece 1.700 plazas adicionales en trenes de Cercanías mediante el refuerzo de siete trenes, tres con origen València y cuatro con origen Buñol. EFE

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