La Bolsa española abre con una subida del 0,27 % con el foco en Nvidia y el PIB de EE.UU.

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Madrid, 26 ago (EFE).- La Bolsa española ha abierto la sesión de este miércoles con un avance del 0,27 %, con el que recupera los 20.100 puntos, pendiente de los resultados del segundo trimestre de Nvidia y del PIB y la inflación estadounidense.

A las 9:00 horas (7:00 GMT), el principal índice español, el IBEX 35, iniciaba las negociaciones del día en los 20.109,9 puntos, los cuales son 53,3 puntos más, ese 0,27 %, que al cierre del martes. En el año, el selectivo acumula una revalorización del 16,19 %.

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Por su parte, el precio del barril del petróleo brent se abarataba a esa misma hora un 2,24 %, hasta los 86,6 dólares, con el optimismo de los inversores ante la posible apertura de un corredor temporal en el estrecho de Ormuz para restablecer la navegación segura, aunque Irán ha desmentido que la estratégica vía haya sido desminada tal y como aseguró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE

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