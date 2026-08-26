Espana agencias

La aerolínea Egyptair, nuevo patrocinador global del Barcelona hasta la temporada 2028-29

Guardar

Barcelona, 26 ago (EFE).- Egyptair, la compañía aérea nacional de Egipto, ha firmado como 'Global Partner' (patrocinador global) del FC Barcelona hasta la temporada 2028-2029, según informó este miércoles la entidad catalana en un comunicado.

En el marco de esta alianza, la compañía del país norteafricano se convierte, además, en "aerolínea oficial exclusiva" de la primera plantilla de fútbol masculino, así como de los equipos de baloncesto y de balonmano.

PUBLICIDAD

Además, el conjunto de balonmano, entrenado por Carlos Ortega, lucirá el emblema de Egyptair en la parte frontal de la camiseta en sus partidos.

Según precisa el club azulgrana en el comunicado, esta alianza "se enmarca en el plan de expansión de la flota y de la red de rutas internacionales de Egyptair y pone de manifiesto el compromiso de la compañía por mejorar sus servicios y ofrecer una experiencia de viaje superior".

PUBLICIDAD

"Para el FC Barcelona, este nuevo acuerdo de patrocinio supone una oportunidad para ampliar el alcance global de la marca Barça, conectar con nuevos mercados y reforzar su posicionamiento como uno de los equipos deportivos con mayor capacidad de influencia en el ámbito internacional", añade el comunicado.

Cabe recordar que el primer equipo de fútbol del Barcelona cuenta actualmente en sus filas con el jugador egipcio Hamza Abdelkarim, un delantero centro con ficha del filial que ha destacado en la pretemporada con cuatro goles en tres partidos amistosos.

Egyptair, fundada en 1932, cuenta con una red internacional y doméstica que conecta Egipto con más de 85 destinos en África, Europa, Oriente Próximo, Asia y América del Norte. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Expulsiones más ágiles y más controles en frontera: las claves de la nueva ley de asilo y la de extranjería

Tras la crisis en Ceuta, el Gobierno ha dado el visto bueno a dos anteproyectos que endurecen la política migratoria con el objetivo de adaptarse al pacto europeo

Expulsiones más ágiles y más controles en frontera: las claves de la nueva ley de asilo y la de extranjería

Última hora política y crisis de Ceuta y Marruecos, en directo: el Congreso adelanta la comparecencia de Sánchez sobre Ceuta y la fija para el 3 de septiembre

Así lo ha solicitado el Gobierno a unas horas de que la Diputación Permanente del Congreso debata este miércoles la propuesta del PP para que Sánchez sea llamado a comparecer urgentemente

Última hora política y crisis de Ceuta y Marruecos, en directo: el Congreso adelanta la comparecencia de Sánchez sobre Ceuta y la fija para el 3 de septiembre

Los españoles necesitamos pedir 10.000 euros más de hipoteca que hace un año: el préstamo medio para comprar una vivienda alcanza los 178.365 euros

Ser propietario exige asumir cada vez más deuda, aunque los tipos de interés se mantienen en torno al 3%

Los españoles necesitamos pedir 10.000 euros más de hipoteca que hace un año: el préstamo medio para comprar una vivienda alcanza los 178.365 euros

La Tomatina de Buñol 2026: cuándo es, a qué hora empieza, duración y cómo llegar

La localidad valenciana celebra este miércoles su 79ª edición con 150.000 kilos de tomate, 30.000 más que el año pasado

La Tomatina de Buñol 2026: cuándo es, a qué hora empieza, duración y cómo llegar

Interpol detiene a Alex Hamlyn, el empresario vasco que custodia las reservas petroleras del Estado, por sobornar a policías

Ha sido arrestado en Dubai, donde residía. Se hizo famoso por aparecer en la grabación de Leire Díez en el que la fontanera del PSOE le pedía información comprometida contra el jefe de la UCO Antonio Balas

Interpol detiene a Alex Hamlyn, el empresario vasco que custodia las reservas petroleras del Estado, por sobornar a policías
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora política y crisis de Ceuta y Marruecos, en directo: el Congreso adelanta la comparecencia de Sánchez sobre Ceuta y la fija para el 3 de septiembre

Última hora política y crisis de Ceuta y Marruecos, en directo: el Congreso adelanta la comparecencia de Sánchez sobre Ceuta y la fija para el 3 de septiembre

Interpol detiene a Alex Hamlyn, el empresario vasco que custodia las reservas petroleras del Estado, por sobornar a policías

Qué es y cómo funciona la Comisión de Secretos Oficiales que pide Feijóo para conocer la actuación del CNI en la crisis de Ceuta

Dos menores encuentran muertos a sus padres en el jacuzzi de su casa en Cullera, Valencia

Ya es oficial el mando único en Ceuta: el Gobierno habilita cinco polideportivos e infraestructuras estatales para acoger migrantes

ECONOMÍA

Los españoles necesitamos pedir 10.000 euros más de hipoteca que hace un año: el préstamo medio para comprar una vivienda alcanza los 178.365 euros

Los españoles necesitamos pedir 10.000 euros más de hipoteca que hace un año: el préstamo medio para comprar una vivienda alcanza los 178.365 euros

España, paraíso de la inversión hotelera en Europa: solo Reino Unido la supera y casi la mitad del dinero va a hoteles de lujo

Este es el precio de la gasolina este 26 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Este país pagará casi 50.000 euros a los padres que tengan hijos para impulsar la natalidad

La ‘guerra’ del aceite de oliva: italianos y españoles se disputan el control de Carbonell y otras grandes marcas

DEPORTES

El Real Madrid, un equipo en construcción: Mourinho vuelve al Bernabéu 13 años después con siete bajas y la presión de ganar

El Real Madrid, un equipo en construcción: Mourinho vuelve al Bernabéu 13 años después con siete bajas y la presión de ganar

La Fórmula 3 prueba el GP de Madrid y los pilotos opinan: “Es una pista realmente divertida”

Hamilton declara la guerra a Ferrari y se ve obligado a entonar el ‘mea culpa’ después: “En el calor del momento, la frustración puede salir”

Los últimos movimientos que pretende hacer el Atlético de Madrid en el mercado: dos fichajes in extremis y cuatro salidas

Balde quiere salir del FC Barcelona: el fichaje de Joao Cancelo y la irrupción de Xavi Espart decantan la decisión del jugador