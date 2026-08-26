Junts cambia el preámbulo de la ley del traspaso en inmigración para que Podemos la apoye

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Barcelona, 26 ago (EFE).- Junts ha modificado el preámbulo de su proposición de ley para lograr el traspaso de las competencias en inmigración a Cataluña con el objetivo de que Podemos la apoye cuando se vuelva a votar en el Congreso.

En una entrevista en Catalunya Ràdio este miércoles, la portavoz de Junts en la cámara baja, Miriam Nogueras, ha explicado que hoy han vuelto a registrar la ley, después de que el pleno la tumbara en septiembre de 2025 con el voto en contra de PP, Vox, Podemos y dos diputados de Sumar.

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Nogueras ha recordado que Podemos justificó su voto en contra porque así se lo pidieron "dirigentes de ERC" y porque consideraban que en el preámbulo había tesis "racistas".

Para no darles "ninguna excusa" para votar en contra del texto, ahora Junts ha quitado la exposición de motivos y la ha sustituido por otro preámbulo. "La parte que dijeron que les molestaba ya no está", ha expuesto Nogueras.

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"El texto legislativo, la ley, es exactamente el mismo", ha puntualizado en otra entrevista en 3Cat Info.

Junts ha reivindicado esta ley como "una de las grandes soluciones" ante la crisis en Ceuta para que Cataluña pueda decidir sobre flujos migratorios y desplegar más políticas de integración.

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Los de Carles Puigdemont dan por hecho el voto favorable del PSOE, puesto que el texto inicial estaba pactado con los socialistas. "Esperemos que no se demore, ha añadido Nogueras. EFE