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Investigan si la pareja irlandesa hallada muerta en Cullera (Valencia) falleció por drogas

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(Actualiza la NA3030 con nuevos datos, como la hipótesis de la muerte, las edades de los hijos y que hoy se les practicará la autopsia)

València, 26 ago (EFE).- La Guardia Civil investiga el hallazgo de los cadáveres de un matrimonio irlandés de 50 y 45 años en Cullera (Valencia), que fueron encontrados este martes por la tarde por sus dos hijos menores de edad y con signos aparentes de haber consumido drogas, según fuentes próximas a la investigación.

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En los cuerpos no se observaron signos de violencia y no se descarta que la muerte pueda ser debida a drogas por las heridas punzantes que presentaban, según las fuentes.

Los cadáveres del matrimonio fueron encontrados desnudos sobre las 17 horas por sus hijos de 14 y 15 años en el jacuzzi de la vivienda de una urbanización de esta localidad costera, quienes alertaron a un vecino y este dio aviso al teléfono de Emergencias 112, según han indicado a EFE fuentes próximas a la investigación.

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El equipo de Policía Judicial de Homicidios de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación, ya que, aunque en un principio no se sabe a qué se deben los fallecimientos, hay "algún indicio de que pudiera haber pasado algo raro", han indicado por su parte fuentes del Instituto Armado.

La noticia ha sido adelantada por el diario 'Las Provincias', que indica que los cuerpos presentaban lesiones que parecían punzantes, aunque no se descarta que se trate de muertes accidentales, y que los servicios sociales del Ayuntamiento de Cullera se han hecho cargo de los menores, que tienen necesidades especiales.

El levantamiento de cadáveres se produjo en torno a las 23:30 horas y está previsto que este miércoles se les practique la autopsia para poder determinar la causa del fallecimiento. EFE

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