Espana agencias

Investigados por suplantar a una empresa pública y estafar a una sociedad de Córdoba

Guardar

Córdoba, 26 ago (EFE).- La Guardia Civil ha investigado a dos personas por una estafa a una empresa de Córdoba y un delito de blanqueo de capitales, tras suplantar una empresa pública en relación con una solicitud fraudulenta de pago por una serie de gastos publicitarios en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La empresa perjudicada, según ha informado este miércoles el instituto armado, recibió un correo electrónico aparentemente remitido por una entidad pública, en el que se le solicitaba el pago de una cantidad económica bajo el concepto de tasa vinculada a gastos de publicidad derivados de un procedimiento de licitación que había sido adjudicado, para su posterior publicación en el BOE.

PUBLICIDAD

Con el objetivo de dotar de credibilidad a la comunicación, los autores utilizaron una dirección de correo electrónico cuyo dominio era prácticamente idéntico al legítimo, además de emplear datos, referencias y documentación relacionados tanto con la entidad suplantada como con el supuesto procedimiento de contratación, dando al correo fraudulento gran credibilidad.

Al considerar que la solicitud procedía de su interlocutor habitual, la víctima efectuó el pago en la cuenta bancaria facilitada en el correo electrónico.

Posteriormente, tras contactar con la entidad legítima a través de un canal de comunicación diferente, la empresa perjudicada comprobó que esta no había solicitado ningún pago ni tenía relación alguna con la cuenta bancaria indicada, descubriendo así que había sido víctima de una estafa.

PUBLICIDAD

Los investigadores analizaron las comunicaciones mantenidas, las direcciones de correo electrónico empleadas y la documentación remitida a la víctima.

Asimismo, realizaron el seguimiento de la transferencia y analizaron la cuenta bancaria receptora y los movimientos posteriores de los fondos, pudiendo determinar su recorrido e identificar a las dos personas, naturales de Valencia, relacionadas con su recepción y posterior disposición.

El estudio de estos movimientos permitió esclarecer, además de la estafa, un delito de blanqueo de capitales relacionado con los fondos obtenidos mediante el fraude.

Los autores investigados junto con las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente de Alzira (Valencia).EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Expulsiones más ágiles y más controles en frontera: las claves de la nueva ley de asilo y la de extranjería

Tras la crisis en Ceuta, el Gobierno ha dado el visto bueno a dos anteproyectos que endurecen la política migratoria con el objetivo de adaptarse al pacto europeo

Expulsiones más ágiles y más controles en frontera: las claves de la nueva ley de asilo y la de extranjería

Última hora política y crisis de Ceuta y Marruecos, en directo: el Congreso adelanta la comparecencia de Sánchez sobre Ceuta y la fija para el 3 de septiembre

Así lo ha solicitado el Gobierno a unas horas de que la Diputación Permanente del Congreso debata este miércoles la propuesta del PP para que Sánchez sea llamado a comparecer urgentemente

Última hora política y crisis de Ceuta y Marruecos, en directo: el Congreso adelanta la comparecencia de Sánchez sobre Ceuta y la fija para el 3 de septiembre

Los españoles necesitamos pedir 10.000 euros más de hipoteca que hace un año: el préstamo medio para comprar una vivienda alcanza los 178.365 euros

Ser propietario exige asumir cada vez más deuda, aunque los tipos de interés se mantienen en torno al 3%

Los españoles necesitamos pedir 10.000 euros más de hipoteca que hace un año: el préstamo medio para comprar una vivienda alcanza los 178.365 euros

La Tomatina de Buñol 2026: cuándo es, a qué hora empieza, duración y cómo llegar

La localidad valenciana celebra este miércoles su 79ª edición con 150.000 kilos de tomate, 30.000 más que el año pasado

La Tomatina de Buñol 2026: cuándo es, a qué hora empieza, duración y cómo llegar

Interpol detiene a Alex Hamlyn, el empresario vasco que custodia las reservas petroleras del Estado, por sobornar a policías

Ha sido arrestado en Dubai, donde residía. Se hizo famoso por aparecer en la grabación de Leire Díez en el que la fontanera del PSOE le pedía información comprometida contra el jefe de la UCO Antonio Balas

Interpol detiene a Alex Hamlyn, el empresario vasco que custodia las reservas petroleras del Estado, por sobornar a policías
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora política y crisis de Ceuta y Marruecos, en directo: el Congreso adelanta la comparecencia de Sánchez sobre Ceuta y la fija para el 3 de septiembre

Última hora política y crisis de Ceuta y Marruecos, en directo: el Congreso adelanta la comparecencia de Sánchez sobre Ceuta y la fija para el 3 de septiembre

Interpol detiene a Alex Hamlyn, el empresario vasco que custodia las reservas petroleras del Estado, por sobornar a policías

Qué es y cómo funciona la Comisión de Secretos Oficiales que pide Feijóo para conocer la actuación del CNI en la crisis de Ceuta

Dos menores encuentran muertos a sus padres en el jacuzzi de su casa en Cullera, Valencia

Ya es oficial el mando único en Ceuta: el Gobierno habilita cinco polideportivos e infraestructuras estatales para acoger migrantes

ECONOMÍA

Los españoles necesitamos pedir 10.000 euros más de hipoteca que hace un año: el préstamo medio para comprar una vivienda alcanza los 178.365 euros

Los españoles necesitamos pedir 10.000 euros más de hipoteca que hace un año: el préstamo medio para comprar una vivienda alcanza los 178.365 euros

España, paraíso de la inversión hotelera en Europa: solo Reino Unido la supera y casi la mitad del dinero va a hoteles de lujo

Este es el precio de la gasolina este 26 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Este país pagará casi 50.000 euros a los padres que tengan hijos para impulsar la natalidad

La ‘guerra’ del aceite de oliva: italianos y españoles se disputan el control de Carbonell y otras grandes marcas

DEPORTES

El Real Madrid, un equipo en construcción: Mourinho vuelve al Bernabéu 13 años después con siete bajas y la presión de ganar

El Real Madrid, un equipo en construcción: Mourinho vuelve al Bernabéu 13 años después con siete bajas y la presión de ganar

La Fórmula 3 prueba el GP de Madrid y los pilotos opinan: “Es una pista realmente divertida”

Hamilton declara la guerra a Ferrari y se ve obligado a entonar el ‘mea culpa’ después: “En el calor del momento, la frustración puede salir”

Los últimos movimientos que pretende hacer el Atlético de Madrid en el mercado: dos fichajes in extremis y cuatro salidas

Balde quiere salir del FC Barcelona: el fichaje de Joao Cancelo y la irrupción de Xavi Espart decantan la decisión del jugador