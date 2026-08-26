Investigados por suplantar a una empresa pública y estafar a una sociedad de Córdoba

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Córdoba, 26 ago (EFE).- La Guardia Civil ha investigado a dos personas por una estafa a una empresa de Córdoba y un delito de blanqueo de capitales, tras suplantar una empresa pública en relación con una solicitud fraudulenta de pago por una serie de gastos publicitarios en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La empresa perjudicada, según ha informado este miércoles el instituto armado, recibió un correo electrónico aparentemente remitido por una entidad pública, en el que se le solicitaba el pago de una cantidad económica bajo el concepto de tasa vinculada a gastos de publicidad derivados de un procedimiento de licitación que había sido adjudicado, para su posterior publicación en el BOE.

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Con el objetivo de dotar de credibilidad a la comunicación, los autores utilizaron una dirección de correo electrónico cuyo dominio era prácticamente idéntico al legítimo, además de emplear datos, referencias y documentación relacionados tanto con la entidad suplantada como con el supuesto procedimiento de contratación, dando al correo fraudulento gran credibilidad.

Al considerar que la solicitud procedía de su interlocutor habitual, la víctima efectuó el pago en la cuenta bancaria facilitada en el correo electrónico.

Posteriormente, tras contactar con la entidad legítima a través de un canal de comunicación diferente, la empresa perjudicada comprobó que esta no había solicitado ningún pago ni tenía relación alguna con la cuenta bancaria indicada, descubriendo así que había sido víctima de una estafa.

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Los investigadores analizaron las comunicaciones mantenidas, las direcciones de correo electrónico empleadas y la documentación remitida a la víctima.

Asimismo, realizaron el seguimiento de la transferencia y analizaron la cuenta bancaria receptora y los movimientos posteriores de los fondos, pudiendo determinar su recorrido e identificar a las dos personas, naturales de Valencia, relacionadas con su recepción y posterior disposición.

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El estudio de estos movimientos permitió esclarecer, además de la estafa, un delito de blanqueo de capitales relacionado con los fondos obtenidos mediante el fraude.

Los autores investigados junto con las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente de Alzira (Valencia).EFE