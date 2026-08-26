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Homam, preparado para ofrecer su polivalencia en las bandas al Real Valladolid

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Valladolid, 26 ago (EFE).- El nuevo jugador del Real Valladolid, el catarí Homam Al-Amin Mohamed Ahmed, ha asegurado este miércoles, en rueda de prensa, que está "preparado" para jugar, cuando el míster, Fran Escribá, "lo considere oportuno", y quiera aprovechar su polivalencia, ya que puede hacerlo tanto de lateral como de extremo, en ambas bandas.

Además, cuenta con experiencia en Segunda, pues el pasado año jugó como cedido en la Cultural y Deportiva Leonesa, en la que compartió vestuario con Luis Chacón y Thiago Ojeda, con los que volverá a competir en el conjunto blanquivioleta.

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Una situación que le hace sentirse "muy contento", aunque ha reconocido que no habló con ellos para fichar por el Real Valladolid, y también se ha mostrado "muy feliz de poder estar en un club histórico de España", al que espera aportar el máximo para luchar por el ascenso.

Asimismo, ha agradecido que la entidad blanquivioleta se fijase en él tanto durante su estancia en León como con la selección de su país, Catar, con la que ha disputado el Mundial de fútbol, y por eso ha llegado más tarde a su nuevo equipo.

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Pero ha reconocido, que desde que aterrizó en Zorrilla, ha encontrado un club que le ha dado la bienvenida "de manera muy cercana, en todos los estamentos, directiva, compañeros, equipo médico" y todos han sido "muy abiertos" con él, por lo que ha sentido que ha llegado "a una familia".

Tiene ambición, y ganas de seguir creciendo profesionalmente, y por eso buscará dar todo cada día y conseguir que el entrenador le vea como una pieza importante para el Real Valladolid, con el que quiere lograr ese ascenso a Primera. EFE

mim/tlg/mr

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