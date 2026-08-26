González y Quiles, ante el reto de recuperar los puntos perdidos en Silverstone

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 26 ago (EFE).- Los españoles Manuel González (Kalex) y Máximo Quiles, líderes en sus respectivas categorías, llegan al Gran Premio de Aragón, que se disputa este fin de semana en el circuito de Motorland Alcañiz con el reto de recuperar los puntos perdidos en la última cita del campeonato, en el circuito británico de Silverstone.

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González, que cometió un garrafal error en la penúltima vuelta de la carrera inglesa, al pensar que era la última, acabó en una retrasada decimocuarta posición con daños en su moto, que resultó golpeada por la de Daniel Holgado en ese incidente, por lo que su objetivo ahora es volver al podio y consolidar su ventaja en el campeonato, a pesar de ser el 'patito feo' de MotoGP.

Y es que 'Manugas' González, a pesar de ser líder del mundial de Moto2, no ha logrado plaza en la categoría máxima del campeonato, MotoGP, y tampoco ha convencido a los mejores equipos del mundial de Superbike, en el caso de decidirse a cambiar de competición, por lo que su gran objetivo debería ser demostrar su calidad profesional con un título que defender en 2027, el de Moto2, como ya hiciese años atrás el francés Johann Zarco, antes de acabar consiguiendo su objetivo.

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El piloto madrileño, vencedor de cuatro grandes premios en 2026, mantiene aún una cómoda ventaja de 42,5 puntos respecto a su inmediato perseguidor, el también español Izan Guevara (Boscoscuro), quien apenas ha logrado una victoria (Francia), si bien mantiene una gran regularidad en una categoría que ha registrado hasta siete vencedores distintos en los doce primeros grandes premios de la temporada.

Como ellos, saben lo que es pisar el peldaño más alto del podio en la actual temporada el australiano Senna Agius (Kalex), el checo Filip Salac (Kalex), el hispano-colombiano David Alonso (Kalex) y los españoles Iván Ortolá (Kalex) y Daniel Holgado (Kalex), por lo que todos ellos deben ser tenidos en consideración a la hora de aspirar al triunfo en un circuito en el que, como es habitual, suelen destacar los pilotos locales.

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Un motivo, este, por el que habría que tener también en consideración a pilotos como Alonso López (Kalex), Alex Escrig, quien está protagonizando una gran temporada sobre la Forward -considerada una moto poco competitiva por muchos de sus rivales-, Daniel Muñoz (Kalex), José Antonio Rueda (Kalex), campeón del mundo de Moto3 en 2025, o Arón Canet (Boscoscuro), Sergio garcía Dols (Kalex) y Ángel Piqueras (Kalex), entre otros.

Muy distinta es la situación de Máximo Quiles (KTM), quien se quedó sin puntuar en Inglaterra como consecuencia de una caída en los entrenamientos, en la que sufrió la fractura de la clavícula derecha, lo que le obligó a regresar cuanto antes a Madrid para ser intervenido quirúrgicamente y así poder iniciar cuanto antes su recuperación.

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Esa será la gran duda inicial del joven Quiles, de 18 años: cuál será su estado físico tras la operación.

Bien es cierto que nadie duda de que, a esas edades, la recuperación y su estado anímico no habrán sufrido apenas merma y que en Motorland Alcañiz estará en disposición de pelear nuevamente por las posiciones de podio con el resto de habituales de la categoría.

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Y, entre estos, los habituales de Moto3, se encuentra un nutrido grupo de pilotos españoles con ganas de despuntar en casa, comenzado por el trío hispano que persigue a un Quiles que todavía cuenta con 85 puntos de ventaja: Álvaro Carpe (KTM), David Almansa (KTM) y Brian Uriarte (KTM).

Tras ellos los hispano-argentinos Marco Morelli (KTM) y Valentín Perrone (KTM), el indonesio Veda Pratama (Honda), el malasio Hakim Danish (KTM), el finlandés Rico Salmela (KTM) o el italiano Matteo Bertelle.

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Ellos siempre están en la pelea en el grupo de cabeza, en el que también se encuentran Adrián Fernández (Honda), que poco a poco recupera terreno tras la sanción que le hizo perder todos los puntos conseguidos hasta el Gran Premio de Italia disputado en Mugello, Joel Esteban (KTM), el australiano Joel Kelso (Honda) o el italiano Guido Pini (Honda), entre los más destacados. EFE