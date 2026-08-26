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Germán Pezzella y River Plate separan sus caminos "de común acuerdo"

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Redacción deportes, 26 ago (EFE).- El defensa argentino Germán Pezzella y el River Plate han separado sus caminos "de común acuerdo", después de que en las últimas horas ambos diesen a conocer la rescisión del contrato que les unía desde 2024, cuando retornó a su país procedente del Betis español.

Después de que en los últimos tiempos, el campeón del mundo con Argentina en Catar 2022 no contase demasiado para los planes del técnico, Eduardo 'Chacho' Coudet, el futbolista y el club "decidieron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual", según publicó la entidad de Núñez en sus redes sociales.

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Poco antes, Pezzella había publicado un emocionado posteo en su cuenta de Instagram, con una fotografía en la que se le ve besando el escudo de River y este mensaje: "Hasta el final de nuestras vidas. Los amo. Gracias".

El club presididido por Stefano di Carlo agradeció la "entrega" de Pezzella, al que deseó "lo mejor en su próxima etapa", cuyo destino se desconoce por el momento.

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El defensa de 35 años nacido en Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires) vivió dos etapas en el club 'millonario', en el que se formó y debutó profesionalmente (2011-2015 y 2024-2026). En ellas conquistó dos títulos locales, además de una Copa Libertadores (2015), una Copa Sudamericana y una Recopa Sudamericana (2014).

Con el Betis también vivió dos etapas (2015-2017 y 2021-2024), durante las que ganó la Copa del Rey en 2022, el mismo año en que se proclamó campeón del mundo con la Albiceleste y ganó la Finalissima ante Italia.

Bajo las órdenes de Lionel Scaloni también obtuvo dos Copas América (2021 y 2024). EFE

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