Furia entre vecinos de Collserola tras estabilizarse el incendio: "La montaña se respeta"

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Barcelona, 26 ago (EFE).- La rabia se extiende entre los vecinos del distrito de Nou Barris de Barcelona después del incendio -ya estabilizado- que se declaró ayer tarde en la sierra de Collserola y que ha quemado más de 45 hectáreas, convencidos de que el fuego fue provocado o resultado de una negligencia.

"La montaña se respeta porque nos da vida. Si quemamos lo que nos da vida, nos quemamos a nosotros mismos", reflexiona en declaraciones a EFE un vecino del barrio de Les Roquetes, situado a los pies de la sierra de Collserola, con el fuego ya en fase de control después de que los Bomberos hayan conseguido consolidar el perímetro del área afectada durante la noche.

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Una vez ha pasado lo peor, los Bomberos de Barcelona, más una veintena de vehículos de Bomberos de la Generalitat y medios aéreos trabajan esta mañana para acabar de controlar y extinguir el fuego, que llevó a confinar a unas 15.000 personas de los barrios de Ciutat Meridiana y Torre Baró, confinamiento que se ha levantado esta mañana.

"Estaba en la habitación, viendo la tele, y hacia las 15 horas escuché a los bomberos pasar. Me asomé por el comedor, vi que salían llamas y que el fuego subió para arriba", recuerda Antonia, otra residente de la zona, que sostiene un paquete de pañuelos y un inhalador en la misma mano.

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"Miedo no he pasado, pero esto estaba lleno de policías y bomberos. Por suerte, no nos desalojaron a nosotros", añade la mujer.

Otra vecina de Roquetes cuenta que tampoco estaba preocupada por el humo porque no padece ninguna enfermedad respiratoria y por su confianza en las dotaciones que se desplazaron a la zona para enfrentarse a las llamas.

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"Todas las dotaciones que han venido de la Guardia Civil, los Mossos d'Esquadra o los Bomberos se han portado magníficamente porque no han descansado en ningún momento", asegura.

Sin embargo, comparte sin tapujos su enfado por lo ocurrido, alegando que los que no se han portado bien son "los que han encendido el fuego".

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"Son gente descerebrada que solo piensa en hacer el mal. Quemar una montaña es como pegar a un perro, más o menos, porque ambos son indefensos", concluye la mujer, convencida de que el fuego fue provocado, pese a que todavía se desconoce el origen del incendio.

Se trata del segundo incendio en Collserola este verano, tras el que el pasado 14 de agosto afectó la zona de Sant Pere Màrtir, lo que obligó a confinar de manera preventiva a los vecinos de Can Caralleu.

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Por aquel incendio, que afectó a unas diez hectáreas forestales, la Guardia Urbana de Barcelona detuvo a un presunto pirómano. EFE

agp-dic/hm/vnz

(Foto)(Vídeo)