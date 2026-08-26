Espana agencias

Furia entre vecinos de Collserola tras estabilizarse el incendio: "La montaña se respeta"

Guardar

Barcelona, 26 ago (EFE).- La rabia se extiende entre los vecinos del distrito de Nou Barris de Barcelona después del incendio -ya estabilizado- que se declaró ayer tarde en la sierra de Collserola y que ha quemado más de 45 hectáreas, convencidos de que el fuego fue provocado o resultado de una negligencia.

"La montaña se respeta porque nos da vida. Si quemamos lo que nos da vida, nos quemamos a nosotros mismos", reflexiona en declaraciones a EFE un vecino del barrio de Les Roquetes, situado a los pies de la sierra de Collserola, con el fuego ya en fase de control después de que los Bomberos hayan conseguido consolidar el perímetro del área afectada durante la noche.

PUBLICIDAD

Una vez ha pasado lo peor, los Bomberos de Barcelona, más una veintena de vehículos de Bomberos de la Generalitat y medios aéreos trabajan esta mañana para acabar de controlar y extinguir el fuego, que llevó a confinar a unas 15.000 personas de los barrios de Ciutat Meridiana y Torre Baró, confinamiento que se ha levantado esta mañana.

"Estaba en la habitación, viendo la tele, y hacia las 15 horas escuché a los bomberos pasar. Me asomé por el comedor, vi que salían llamas y que el fuego subió para arriba", recuerda Antonia, otra residente de la zona, que sostiene un paquete de pañuelos y un inhalador en la misma mano.

PUBLICIDAD

"Miedo no he pasado, pero esto estaba lleno de policías y bomberos. Por suerte, no nos desalojaron a nosotros", añade la mujer.

Otra vecina de Roquetes cuenta que tampoco estaba preocupada por el humo porque no padece ninguna enfermedad respiratoria y por su confianza en las dotaciones que se desplazaron a la zona para enfrentarse a las llamas.

"Todas las dotaciones que han venido de la Guardia Civil, los Mossos d'Esquadra o los Bomberos se han portado magníficamente porque no han descansado en ningún momento", asegura.

Sin embargo, comparte sin tapujos su enfado por lo ocurrido, alegando que los que no se han portado bien son "los que han encendido el fuego".

"Son gente descerebrada que solo piensa en hacer el mal. Quemar una montaña es como pegar a un perro, más o menos, porque ambos son indefensos", concluye la mujer, convencida de que el fuego fue provocado, pese a que todavía se desconoce el origen del incendio.

Se trata del segundo incendio en Collserola este verano, tras el que el pasado 14 de agosto afectó la zona de Sant Pere Màrtir, lo que obligó a confinar de manera preventiva a los vecinos de Can Caralleu.

Por aquel incendio, que afectó a unas diez hectáreas forestales, la Guardia Urbana de Barcelona detuvo a un presunto pirómano. EFE

agp-dic/hm/vnz

(Foto)(Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Expulsiones más ágiles y más controles en frontera: las claves de la nueva ley de asilo y la de extranjería

Tras la crisis en Ceuta, el Gobierno ha dado el visto bueno a dos anteproyectos que endurecen la política migratoria con el objetivo de adaptarse al pacto europeo

Expulsiones más ágiles y más controles en frontera: las claves de la nueva ley de asilo y la de extranjería

Última hora política y crisis de Ceuta y Marruecos, en directo: el Congreso adelanta la comparecencia de Sánchez sobre Ceuta y la fija para el 3 de septiembre

Así lo ha solicitado el Gobierno a unas horas de que la Diputación Permanente del Congreso debata este miércoles la propuesta del PP para que Sánchez sea llamado a comparecer urgentemente

Última hora política y crisis de Ceuta y Marruecos, en directo: el Congreso adelanta la comparecencia de Sánchez sobre Ceuta y la fija para el 3 de septiembre

Los españoles necesitamos pedir 10.000 euros más de hipoteca que hace un año: el préstamo medio para comprar una vivienda alcanza los 178.365 euros

Ser propietario exige asumir cada vez más deuda, aunque los tipos de interés se mantienen en torno al 3%

Los españoles necesitamos pedir 10.000 euros más de hipoteca que hace un año: el préstamo medio para comprar una vivienda alcanza los 178.365 euros

La Tomatina de Buñol 2026: cuándo es, a qué hora empieza, duración y cómo llegar

La localidad valenciana celebra este miércoles su 79ª edición con 150.000 kilos de tomate, 30.000 más que el año pasado

La Tomatina de Buñol 2026: cuándo es, a qué hora empieza, duración y cómo llegar

Interpol detiene a Alex Hamlyn, el empresario vasco que custodia las reservas petroleras del Estado, por sobornar a policías

Ha sido arrestado en Dubai, donde residía. Se hizo famoso por aparecer en la grabación de Leire Díez en el que la fontanera del PSOE le pedía información comprometida contra el jefe de la UCO Antonio Balas

Interpol detiene a Alex Hamlyn, el empresario vasco que custodia las reservas petroleras del Estado, por sobornar a policías
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora política y crisis de Ceuta y Marruecos, en directo: el Congreso adelanta la comparecencia de Sánchez sobre Ceuta y la fija para el 3 de septiembre

Última hora política y crisis de Ceuta y Marruecos, en directo: el Congreso adelanta la comparecencia de Sánchez sobre Ceuta y la fija para el 3 de septiembre

Interpol detiene a Alex Hamlyn, el empresario vasco que custodia las reservas petroleras del Estado, por sobornar a policías

Qué es y cómo funciona la Comisión de Secretos Oficiales que pide Feijóo para conocer la actuación del CNI en la crisis de Ceuta

Dos menores encuentran muertos a sus padres en el jacuzzi de su casa en Cullera, Valencia

Ya es oficial el mando único en Ceuta: el Gobierno habilita cinco polideportivos e infraestructuras estatales para acoger migrantes

ECONOMÍA

Los españoles necesitamos pedir 10.000 euros más de hipoteca que hace un año: el préstamo medio para comprar una vivienda alcanza los 178.365 euros

Los españoles necesitamos pedir 10.000 euros más de hipoteca que hace un año: el préstamo medio para comprar una vivienda alcanza los 178.365 euros

España, paraíso de la inversión hotelera en Europa: solo Reino Unido la supera y casi la mitad del dinero va a hoteles de lujo

Este es el precio de la gasolina este 26 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Este país pagará casi 50.000 euros a los padres que tengan hijos para impulsar la natalidad

La ‘guerra’ del aceite de oliva: italianos y españoles se disputan el control de Carbonell y otras grandes marcas

DEPORTES

El Real Madrid, un equipo en construcción: Mourinho vuelve al Bernabéu 13 años después con siete bajas y la presión de ganar

El Real Madrid, un equipo en construcción: Mourinho vuelve al Bernabéu 13 años después con siete bajas y la presión de ganar

La Fórmula 3 prueba el GP de Madrid y los pilotos opinan: “Es una pista realmente divertida”

Hamilton declara la guerra a Ferrari y se ve obligado a entonar el ‘mea culpa’ después: “En el calor del momento, la frustración puede salir”

Los últimos movimientos que pretende hacer el Atlético de Madrid en el mercado: dos fichajes in extremis y cuatro salidas

Balde quiere salir del FC Barcelona: el fichaje de Joao Cancelo y la irrupción de Xavi Espart decantan la decisión del jugador