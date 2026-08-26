Fortes consigue su quinto Estoque de Plata a la mejor faena de la feria taurina de Málaga

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Málaga, 26 ago (EFE).- El torero Saúl Jiménez Fortes ha logrado su quinto Estoque de Plata 'Antonio Ordóñez' a la mejor faena de la feria taurina de Málaga que concede la Diputación malagueña, tras ganarlo previamente en 2016, 2018, 2023 y 2024.

El jurado, que se ha reunido este miércoles, ha decidido por unanimidad premiar la actuación realizada por el diestro malagueño el viernes 21 de agosto en la plaza de La Malagueta al cuarto toro de la tarde, de nombre Borracho y de la ganadería de Victorino Martín.

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Han formado parte del jurado el presidente de la Diputación, Francisco Salado; el director de Asuntos Taurinos de la institución provincial, Borja Ortiz; el responsable de la Unidad de Asuntos Taurinos, David Amador, y Carlos Bueno y Antonio Roche, presidentes de La Malagueta.

Les han acompañado los expertos taurinos Ana María Romero, María Alba, Marta Jiménez, Manuel Fernández Maldonado, Juan Ortega, Juan Ramón Romero, José Luis Gálvez, Enrique Moya, Daniel Herrera, Francisco Javier Jurado 'Coco', Antonio Montilla y Juan Romera.

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También han estado representadas la Unión Taurina de Abonados de Málaga (UTAMA), la Peña Taurina de Cártama, la Asociación La Torería, el Colegio de Veterinarios, la Escuela Taurina de la Diputación de Málaga y la Escuela Taurina Costa del Sol.

El premio será entregado en la próxima Gala Provincial de la Tauromaquia organizada por la Diputación de Málaga.

Además de este Estoque de Plata, Fortes fue reconocido el pasado domingo con otros de los premios más importantes del serial malagueño: el Capote de Paseo que otorga el Ayuntamiento de Málaga al autor de la mejor faena, y que también es el quinto que logra a lo largo de carrera.

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Fortes, que recibirá el Capote en su siguiente actuación en la feria taurina de Málaga, se declarado vencedor por unanimidad del jurado, con 150,25 puntos, por la faena realizada el 21 de agosto a su primer toro de Victorino Martín, de nombre Borracho y premiado con la vuelta al ruedo, al que cortó las dos orejas. EFE

mma/jlp